Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 заработал в Москве
Обновленный лечебный корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 52 в Москве открыл двери для первых пациентов. Для горожан стали доступны ревматологический и гематологический центры с современным оборудованием. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве активно идет модернизация системы здравоохранения. Так, в обновленном корпусе № 4 городской больницы № 52 москвичи могут обратиться за необходимой лечебно-диагностической помощью в зависимости от карты пациента.
«Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении», - добавила заммэра.
Кроме того, внутри медицинского корпуса для пациентов оборудовали 12 реанимационных коек. Также более 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования установили внутри медучреждения. Среди них - аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, МРТ и КТ и другое.
Благодаря технологичному оснащению медики ревматологической службы больницы могут применять инновационные интегрированные схемы в терапии. К тому же жители столицы с онкогематологическими заболеваниями смогут получить качественные медицинские услуги в соответствии с последними стандартами.
Ранее для москвичей, игнорирующих рекомендации врачей, записали видеообращения.