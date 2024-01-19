19 января 2024, 14:55

Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 заработал в Москве

РИА «Новости»
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Обновленный лечебный корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 52 в Москве открыл двери для первых пациентов. Для горожан стали доступны ревматологический и гематологический центры с современным оборудованием. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве активно идет модернизация системы здравоохранения. Так, в обновленном корпусе № 4 городской больницы № 52 москвичи могут обратиться за необходимой лечебно-диагностической помощью в зависимости от карты пациента.

«Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении», - добавила заммэра.

Кроме того, внутри медицинского корпуса для пациентов оборудовали 12 реанимационных коек. Также более 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования установили внутри медучреждения. Среди них - аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, МРТ и КТ и другое.

Благодаря технологичному оснащению медики ревматологической службы больницы могут применять инновационные интегрированные схемы в терапии. К тому же жители столицы с онкогематологическими заболеваниями смогут получить качественные медицинские услуги в соответствии с последними стандартами.

Ранее для москвичей, игнорирующих рекомендации врачей, записали видеообращения.

Здравоохранение Больницы Анастасия Ракова Москва
19 января 2024, 05:15
Врач назвал рецепт вредного завтрака
Freepik
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Завтра — это самый важный прием пищи за день, с ним человек должен получать четверть всех питательных веществ. Но некоторые привычные продукты для завтрака могут навредить организму. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио 1».

Завтра - это самый важный прием пищи за день, с ним человек должен получать четверть всех питательных веществ. Но некоторые привычные продукты для завтрака могут навредить организму. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в интервью «Радио 1».

Фрукты и овощи, хотя и богаты витаминами, могут навредить людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс», - объяснила врач.

По той же причине диетолог не советует пить утром кофе. Хотя каши считаются полезным завтраком, но они не относятся к быстрорастворимым вариантам - в них используется мука, много сахара, ароматизаторов и подсластителей. Вредно также есть с утра хлебобулочные изделия - они могут вызвать брожение в кишечнике.

Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом резко повысят уровень инсулина в крови, а это негативно скажется на работоспособности.

Ранее стало известно, какой напиток может защитить организм от рака и диабета , повышает иммунитет и замедляет процессы старения головного мозга.

Еда Кофе Врачи Интервью Продукты
19 января 2024, 03:24
Трихолог назвал три причины появления ранней седины
РИА «Новости»
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Седина у молодых людей может появиться по трем причинам — стресс, генетика и недостаток витаминов и минералов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, ранней сединой называют изменение цвета волос у людей моложе 25 лет. Она может появиться, если в организме человека имеется дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Во втором случае имеется генетическая предрасположенность. Обычно у родственников тоже рано появились седые волосы.

«Также может повлиять стрессовый фактор», - добавила Нагайцева.

С генетикой сложно спорить, но вот решить проблему, связанную с дефицитом определенных витаминов и минералов, можно, если быстро обратиться к врачу. В таком случае можно будет вернуть цвет хотя бы частично.

Ранее дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала, что преждевременное появление седых волос может указывать на аутоиммунные заболевания и индивидуальные генетические особенности человека. Они также могут появиться у людей, находящихся в состоянии стресса, или придерживающихся строгих диет.

Седина у молодых людей может появиться по трем причинам - стресс, генетика и недостаток витаминов и минералов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.

Молодежь Врачи
19 января 2024, 02:13
Ученые рассказали, почему нельзя не есть сахар
Freepik
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Хотя сторонники здорового питания часто демонизируют сахар, полностью отказываться от него не стоит. Об этом заявил профессор Гарварда Фрэнк Ху и другие эксперты-диетологи и статье для издания Very Well Health.

Эксперты предупредили, что исключение всех видов сахаров из питания означало бы отказ от полезных углеводов, которые организм использует для получения энергии.

«Мы не смогли бы вести здоровый образ жизни или прожить долгую жизнь без каких-либо углеводов», - заявила директор по общественному здравоохранению и велнесу в больнице Монтефиоре Найак Сандра Аревало.

Врач добавила, что низкоуглеводные диеты в долгосрочной перспективе опасны, так как могут привести заболеваниям сердца и раку.

Специалисты посоветовали брать полезные углеводы и сахара из цельных злаков, фруктов и овощей. При этом натуральные подсластители не сильно полезнее обычного сахара.

«По сравнению с добавленным сахаром мед, кленовый сироп и нектар агавы лишь немного лучше, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс и содержат некоторые витамины и минералы», - сказал Гарвардский профессор диетологии и эпидемиологии Фрэнк Ху.

Эксперты пришли к выводу, что проблема не в самом сахаре, а в его количестве.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что нельзя полностью исключать из рациона соль и сахар. Соль помогает организму поддерживать баланс электролитов и бороться с микробами. А без сахара многие люди начинают чувствовать слабость, головокружение и сильную сонливость.

Еда Питание Ученые Диеты
18 января 2024, 22:51
Туберкулез выявили у российского школьника
РИА «Новости»
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Дезинфекцию школы провели в Красносельском районе Санкт-Петербурга после того, как у одного из учеников в ходе профилактической проверки выявили закрытую форму туберкулеза. Об этом сообщил комитет здравоохранения города в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ребенок с середины декабря 2023 года проходит лечение в круглосуточном инфекционном стационаре.

В ходе обследования специалисты проверили места, которые посещал школьник, а также весь круг его общения, который направили на обследование.

В конце прошлой недели провели финальную дезинфекцию школы. Кроме того, чиновники составили план обследования контактных лиц.

Врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков ранее заявил, что закрытая форма туберкулеза для окружающих не опасна, так как человек только носит в себе инфекцию, но не распространяет ее на других. При этом врач подчеркнул, что затягивать с лечением нельзя.

Санкт-Петербург Дети Школы Врачи

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