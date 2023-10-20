Младенца с врожденной патологией сосудов мозга спасли в Москве

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В процессе принимала участие команда опытных нейрохирургов, эндоваскулярных хирургов, врачей-неонатологов, реаниматологов и детских врачей-хирургов.

Операция продолжалась около полутора часов, и после ее проведения состояние малышки значительно улучшилось. Тем не менее, для полной стабилизации ее состояния понадобилось еще два месяца. Все это время ребенок находился под пристальным наблюдением и контролем врачей неонатологического отделения Морозовской больницы.

За последние несколько месяцев уже четыре ребенка, которым еще внутриутробно диагностировали врожденную мальформацию вены Галена, получили необходимое лечение в Морозовской больнице.

Ранее врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли младенца с четырехкратным обвитием пуповиной.

В Морозовской больнице в Москве успешно сделали операцию младенцу с врожденным пороком развития сосудов головного мозга - артериовенозной мальформацией вены Галена. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.