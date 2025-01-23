Минздрав России запретил американскую «Виагру»

«Принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата „Виагра“ <…> таблетки, диспергируемые в полости рта», - говорится в документе.

Регистрационное удостоверение выдавали в 2017 году.

В 2023 году американская фармацевтическая корпорация «Виатрис» временно приостановила экспорт в Россию таблеток для потенции. Однако в Минпромторге заявили, что в стране есть технологическая возможность производства «Виагры».

Ранее в Иране 32-летний мужчина частично ослеп после употребления виагры. Иранец принял двойную дозу препарата, которая считается максимально допустимой. Через три часа после этого мужчина потерял зрение на один глаз.