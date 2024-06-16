16 июня 2024, 22:24

Минздрав принял новые рекомендации по проведению абортов

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Министерство здравоохранения России одобрило новые клинические рекомендации по проведению абортов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ.

Теперь перед процедурой рекомендуют провести пациенткам УЗИ, в ходе которого женщина должна увидеть плод и услышать его сердцебиение.

Также в рекомендациях отметили, что прерывание беременности - это небезопасная процедура, после которой может случиться много различных осложнений, например - бесплодие. Еще могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников усерднее работать в направлении предотвращения абортов. Он отметил, что церковным служителям надо быть настойчивее в ходе консультаций с женщинами, желающими избавиться от ребенка.

Дети Здравоохранение Минздрав Женщины Россия
16 июня 2024, 01:31
Первая партия препарата от болезни Бехтерева появилась в гражданском обороте
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Препарат от болезни Бехтерева появился в продаже. О выходе в гражданский оборот первой партии лекарства сообщила пресс-служба Минздрава.

«Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот», - сообщило ведомство.

Министерство в конце апреля зарегистрировало первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева. Компоненты в составе препарата уничтожают патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Это позволяет полностью остановить заболевание.

Болезнь Бехтерева сопровождается сильными болями в спине и поражает в первую очередь позвоночник, но иногда страдают и суставы. В крайней стадии человек теряет возможность сгибаться.

Болезни Лекарства Минздрав
14 июня 2024, 12:49
Профосмотры в новых регионах России с начала года прошли более 200 тысяч детей
РИА «Новости»
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С начала 2024 года профилактические осмотры в новых регионах России прошли уже более 1,2 миллиона взрослых и свыше 200 тысяч детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника.

Сейчас реализуются масштабные инфраструктурные проекты - решаются вопросы кадрового обеспечения, ОМС, медицинского образования, обращения лекарственных средств и медикаментов.

«Все это делается для того, чтобы медицинская помощь, от профилактической до высокотехнологичной, включая обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, была доступна каждому жителю новых субъектов Российской Федерации - детям и взрослым», - отметил министр.

Пациентов из новых регионов направляют в федеральные центры Минздрава России для получения высокотехнологичной помощи, добавил Мурашко.

Ранее Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава принял 10 юных пациентов из Донецкой и Луганской народных республик. Дети прибыли в медучреждение в рамках проекта «Я слышу Мир!»

Дети Здравоохранение Минздрав Донбасс Россия
14 июня 2024, 08:27
Онкозаболевания в России впервые включат в список профессиональных недугов
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Минздрав предложил обновить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, чтобы впервые включить в него рак. Это скажется на взносах работодателей в Соцфонд и порядке финансирования онколечения, сообщил «Коммерсант».

Разработанный министерством проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров заявил, что «профессиональные» онкозаболевания в России недодиагностировали - ежегодно выявляли не более 20 случаев, хотя на самом деле их могло быть до 10-12 тысяч.

В список вызывающих профзаболевания факторов предложили внести 43 пункта, например, солнечное излучение, древесную пыль, сажу, дизельное топливо и выхлопы. Они вызывали у людей меланому, рак легких, новообразования в носоглотке и другие виды онкозаболеваний.

Расширение списка профзаболеваний, по информации издания, заставит изменить требования к рабочим местам и пересмотреть тарифы страховых взносов. Рост выплат работодателей позволит снять с системы обязательного медицинского страхования часть нагрузки по финансированию лечения рака.

В России устроили доклинические исследования вакцины от рака. Минздрав планировал получить первые результаты к концу 2024 года.

Здравоохранение Болезни Работа Медицина
13 июня 2024, 10:57
Онемение рук у молодых женщин связали с распространенным аутоиммунным заболеванием
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Онемение рук наряду с ухудшением зрения у молодых женщин может свидетельствовать о рассеянном склерозе. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал при появлении этих симптомов обратиться к врачу.

В 90% случаев, по словам специалиста, онемение рук происходило из-за передавливания нерва при тоннельном синдроме. Мясников заявил, что в 30% случаев у жаловавшихся на этот симптом обнаруживали сниженную функцию щитовидной железы.

«Особенно надо насторожиться молодым женщинам, у которых вдруг немеют руки плюс что-то с глазами. Надо в такой ситуации срочно идти к врачу, так как это может быть рассеянный склероз », - сказал он.

Доктор заявил, что онемение рук сопровождало также диабет, некоторые онкозаболевания и СПИД. Однако по его словам, в 40% случаев обследование не показывало никаких объяснений.

Симптомы такого аутоиммунного заболевания, как рассеянный склероз, могли усугубить продукты из пшеницы , заявили ученые из Майнцского университета. Возможной причиной болезни назвали поражение головного мозга.

Здравоохранение Болезни Медицина

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