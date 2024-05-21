21 мая 2024, 01:58

Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Обезболивающее «Тапентадол», которое используют при острых и хронических болевых синдромах, могут признать наркотическим средством. С такой инициативой выступил Минздрав.

Проект постановления опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Авторы документа настаивают на включение «Тапентадола» ‎в список наркотических и психотропных веществ, для ограничения оборота препарата и установления государственного контроля над ним.

По мнению авторов инициативы, пациентов, использующих подобные препараты, необходимо проверять на предмет злоупотребления и зависимости. В пояснительной записке к проекту постановления также указано, что снижение дозы или внезапное прекращение приема «Тапентадола» вызывает реакцию отмены и другие тяжелые нарушения.

Ранее Минздрав опубликовал список лекарств, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль. В перечень запрещенных для водителей препаратов попали многие безрецептурные лекарства: обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные. Среди них «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже вьетнамская «Звездочка».

Лекарства Минздрав
20 мая 2024, 12:52
Прожившая более 100 лет британка раскрыла простой секрет долголетия
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Долгожительница Кэтлин Скрейс из шотландского города Тейн отпраздновала свой 103-й день рождения. В беседе с изданием The Northern Times она раскрыла простой секрет своего долголетия.

Женщина проживает в доме престарелых Иннис Мор. Она отпраздновала день рождения в кругу родных и друзей, после чего отправилась на пляж вместе с дочерью.

Скрейс всю жизнь проработала в системе здравоохранения. У нее трое детей. Сотрудникам дома престарелых она раскрыла простой секрет долгой и счастливой жизни.

«Любите всех и себя и делайте то, что делает вас счастливыми!» - поделилась Скрейс.

Ранее другая долгожительница из Великобритании, Марджори Ходнетт, отпраздновала 110 лет. Она отметила, что не использует мобильный телефон и предпочитает письма.

Великобритания Дети Здравоохранение Женщины
19 мая 2024, 16:46
Россиянам назвали продукты, вызывающие мигрень
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на самочувствии человека. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль.

По словам специалиста, мигрень также могут спровоцировать выдержанные сыры, спиртное, еда с содержанием глутамата натрия и с искусственными подсластителями - например, аспартамом, сахарином и сукралозой.

Янг объяснила, что нитриты в копченом мясе расширяют кровеносные сосуды в головном мозге, а в ферментированных продуктах много биогенного аминома - тирамина. В красном вине, пиве и шампанском содержится тирамин и сульфиты, которые приводят к головной боли. Шоколад богат кофеином и фенилэтиламином, из-за этого увеличивается приток крови к мозгу, добавила Екатерина Янг.

Ранее диетологи напомнили о пользе первых блюд. По мнению специалистов, супы можно есть каждый день без вреда для фигуры.

Врачи Диеты Продукты
19 мая 2024, 11:10
Четкая и бесперебойная работа. Мишустин поздравил работников фармотрасли с праздником
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Труд представителей этой сферы имеет большое значение для России и миллионов жителей страны. Благодаря работникам фармотрасли развивается индустрия и сохраняется здоровье населения.

«Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек», - сказал Мишустин.

Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени и обеспечивает лекарственную безопасность. Меры поддержки правительства помогают открывать в регионах современные лаборатории и вводить в строй высокотехнологичные предприятия. Мишустин пожелал сотрудникам отрасли новых успехов и научных открытий.

Михаил Мурашко сохранил пост министра здравоохранения в новом составе правительства. Он вошел в кабмин в 2020 году, в 2022-м занимался вопросами логистики препаратов на фоне западных санкций.

Праздники Здравоохранение Работа Михаил Мишустин
19 мая 2024, 10:00
Можно есть каждый день. Россиянам напомнили о пользе первых блюд
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены — супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены - супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Первые блюда представляют собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Польза супа зависит от его ингредиентов. Вареные овощи и мясо, жидкая консистенция блюда подготавливают желудок к приему более тяжелой пищи.

После отваривания продуктов белки лучше усваиваются. К другим полезным свойствам относятся быстрое утоление голода, нормализация давления, улучшение самочувствия и общего тонуса, восстановление баланса жидкости в организме.

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, супы нужно варить на втором бульоне, снимать жир, солить после закипания воды, использовать специи и травы, варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свинину для шашлыка. Эксперты посоветовали остановиться на свежем или охлажденном мясе.

Питание Роспотребнадзор Продукты

Новости по теме