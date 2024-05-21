Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств

Проект постановления опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов. Авторы документа настаивают на включение «Тапентадола» ‎в список наркотических и психотропных веществ, для ограничения оборота препарата и установления государственного контроля над ним.

По мнению авторов инициативы, пациентов, использующих подобные препараты, необходимо проверять на предмет злоупотребления и зависимости. В пояснительной записке к проекту постановления также указано, что снижение дозы или внезапное прекращение приема «Тапентадола» вызывает реакцию отмены и другие тяжелые нарушения.

Ранее Минздрав опубликовал список лекарств, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль. В перечень запрещенных для водителей препаратов попали многие безрецептурные лекарства: обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные. Среди них «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже вьетнамская «Звездочка».