28 декабря 2023, 00:14

Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Минздрав России разработал проект приказа, в котором предложил снизить возраст первого профилактического осмотра девочек врачом-гинекологом с 14 до 13 лет. Документ разместили на официальном портале нормативных актов.

Изменение возраста осмотра гинекологом девочек-подростков имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, заявила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

Нужно ли рассказывать подросткам о сексе , и как это правильно делать, рассказала сексолог Лариса Никитина. Заниматься сексуальным просвещением должны родители, невозможно обеспечить каждую школу в стране грамотным сексологом, считает специалист.

Случай ранней беременности ранее зафиксировали в Ленинградской области. Шестиклассница обратилась к медикам с болями в животе, оказалось, она беременна, а отцом ребенка может быть знакомый восьмиклассник. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за угрозы преждевременных родов.

Дети Минздрав Врачи Россия
27 декабря 2023, 12:49
Глава Роспотребнадзора заявила, что мир вокруг России «горит корью»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В РФ удалось не допустить распространения кори, однако мир вокруг буквально «горит» ею. На это указала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», - сообщила она.

По словам Поповой, зарегистрированные в России вирусы кори завезли из 16 стран. Однако эпидемиологическая ситуация в РФ остается контролируемой. Заражаются только те, кто не прививался.

Ранее появилась информация о введении карантина в одном из корпусов МГУ из-за заболевшего корью студента. Учащихся всех факультетов корпуса перевели на дистанционное обучение до 11 января.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз.

Болезнь очень заразна: из 100 контактировавших с заболевшим заражаются до 96. Кроме того, вирус кори вызывает тяжелые осложнения, коревая пневмония опаснее ковидной.

Болезни Роспотребнадзор Анна Попова
27 декабря 2023, 09:09
Врачи спасли девочку, которая едва не замерзла в сугробе в Свердловской области
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе. Она пережила две клинические смерти. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В поселке Красноярка 23 ноября двухлетняя девочка осталась со старшей сестрой. Родители были на работе. Пока старшая сестра спала, младшая девочка самостоятельно вышла на улицу без верхней одежды. Спустя время отец, который вернулся домой на обед, нашел дочь в сугробе рядом домом без признаков дыхания и сердцебиения. Девочку доставили в больницу с переохлаждением в тяжелом состоянии.

По данным департамента, ребенок провалился в сугроб. Она провела на морозе без верхней одежды несколько часов и едва не погибла.

«Но уральские врачи совершили невозможное. Девочку, дважды пережившую клиническую смерть, спасли», - подчеркнула в сообщении.

Фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева фельдшерско-акушерского пункта Красноярки первыми пришли на помощь ребенку. Они провели реанимационные мероприятия, вернув девочку к жизни, пока бригада скорой помощи ехала из Серова.

Вторую клиническую смерть девочка пережила по пути в больницу. Спустя три дня санавиацией ее доставили в Екатеринбург. Сейчас ребенок находится дома, ей смогли сохранить нормальную работу организма.

Дети Больницы Врачи Свердловская область
26 декабря 2023, 13:12
Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник лайт»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские регионы начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новый антигенный состав вакцины „Спутник Лайт“ - он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее [вакцину] начали закупать», - отметил он.

По словам министра, производитель столкнулся с технологическими сложностями с одним из видов вакцин. Однако их удалось преодолеть, вакцина поступила в медицинские организации.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости ковидом. За 28 дней количество случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 52% - до 850 тысяч.

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали пик тройной эпидемии. По данным иммунолога Владимира Болибока, речь идет о заболеваемости ковидом , ОРВИ и гриппом. В Петербурге ввели масочный режим. Его должны соблюдать на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях.

Минздрав Вакцинация Коронавирус в России и в мире
26 декабря 2023, 00:59
Гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, приводящие к лишним килограммам
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
От кетчупа, майонеза и похожих покупных соусов следует отказаться. Такой совет дала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Также врач рекомендовала исключить из рациона колбасы, сосиски, цельное молоко и алкоголь.

«Они содержат большое количество жиров, консервантов, соли и добавок, которые негативно влияют на ЖКТ, замедляют метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу», - заявила Лебедева.

Ранее кардиолог Реджис Фернандес посоветовал не добавлять кокосовое и пальмовое масла в пищу. По его словам, в этих продуктах есть насыщенные жиры, которые могут поднять уровень холестерина. При этом жиры играют важную роль в рационе, однако их следует правильно различать. Например, полезными считаются мононенасыщенные и полиненасыщенные. Такие есть в авокадо.

Еда Болезни Питание Врачи Продукты

Новости по теме