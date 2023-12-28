Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом

Изменение возраста осмотра гинекологом девочек-подростков имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, заявила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

Нужно ли рассказывать подросткам о сексе , и как это правильно делать, рассказала сексолог Лариса Никитина. Заниматься сексуальным просвещением должны родители, невозможно обеспечить каждую школу в стране грамотным сексологом, считает специалист.

Случай ранней беременности ранее зафиксировали в Ленинградской области. Шестиклассница обратилась к медикам с болями в животе, оказалось, она беременна, а отцом ребенка может быть знакомый восьмиклассник. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за угрозы преждевременных родов.