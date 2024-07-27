27 июля 2024, 02:50

Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила

Global Look Press
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Повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице могут быть первыми симптомами лихорадки Западного Нила. При появлении недомогания необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», - отметили в Минздраве.

Инфицирование чаще всего происходит при укусе зараженного комара, пояснили в центре. Для защиты рекомендуется применять репелленты и москитные сетки. Лихорадка Западного Нила в тяжелых случаях может привести к поражению центральной нервной системы.

В России зафиксировали единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведут непрерывный мониторинг заболевания.

Болезни Минздрав Роспотребнадзор Россия
26 июля 2024, 17:36
Нутрициолог Гусакова назвала шаурму неплохим вариантом перекуса среди фастфуда
Freepik
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Многие думают, что шаурма наравне с бургерами вредна для здоровья. Однако ее можно считать неплохим вариантом перекуса среди всего фастфуда, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова Пятому каналу.

По словам специалиста, в шаурме содержится достаточное количество овощей, присутствует белковый компонент и углеводы. Калорийность блюда будет еще более низкой, если попросить подать соусы отдельно, сообщил сайт aif.ru.

При выборе перекуса не стоит выбирать блюда с переработанными продуктами, например, хот-доги. В ресторанах быстрого питания лучше отдать предпочтение салатам, отметила Гусакова.

Питание
25 июля 2024, 20:34
Россиян предупредили о вреде хронического недосыпа
Pixabay
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Постоянный недосып может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», его слова привело РИА «Новости».

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% - более высокий риск ранней смерти», - отметил глава Минздрава.

У людей, которые уделяют сну менее пяти чесов в сутки, на 50% повышается вероятность ожирения. Негативное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, предупредил Мурашко.

В беседе с журналистами министр также отметил, что ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет назад. Он связал это с нормальным развитием здравоохранения и бережным отношением к своему здоровью.

Здравоохранение Болезни Минздрав Россия Ожирение
25 июля 2024, 11:59
Жизнь за миллион. В Турции отказались отправлять на родину впавшую в кому россиянку
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Тюменка Наталья Герасимова впала в кому во время отдыха в Турции. Женщине сделали операцию, но уже почти месяц она находится в госпитале, а родные не могут забрать ее домой. Дочь пострадавшей Мария рассказала 360.ru, что с семьи требуют неподъемную сумму за транспортировку.

«У мамы случился инфаркт, впала в кому. Было три остановки сердца. Ее поместили в ближайшую клинику. Хотели перевозить [в Россию]. Страховая компания с нами сотрудничала. Говорили, что она покроет все лечение… И перевозку на родину, и все остальное», - рассказала Мария.

Но когда дело дошло до транспортировки россиянки, семье сообщили страшную новость: нужна срочная операция, потому что начались ухудшения. Родственникам пришлось заплатить 3,5 тысячи долларов.

«Сделали операцию, но после этого сказали: случай не страховой, заболевание хроническое. Хотя до этого инфарктов у мамы не было, на учетах она не состояла. Но в итоге страховая готова оплатить только 5%. И все, теперь мы не можем ее забрать», - поделилась собеседница 360.ru.

За перевозку требуют 20 тысяч долларов, плюс по тысяче долларов ежедневно за нахождение женщины в госпитале. Сумма очень большая.

«Дело в том, что это все на словах. Документально никто ничего не подтверждает. Нет гарантий, что если мы соберем такую сумму и заплатим, нам разрешат транспортировку мамы. <…> Какие-то проблемы все время возникают, а долг с каждым днем растет и растет», - добавила Мария.

Причем женщину не лечат. Идет только поддержка ее жизненных функций. Тюменские врачи ждут, когда пациентку доставят на родину, чтобы помочь ей.

Ранее чудовищная история произошла с 33-летним россиянином Павлом в Южной Корее. Мужчину жестоко избил его соотечественник. Пострадавшего парализовало, он несколько месяцев провел в местной больнице, а мать не могла его вывезти, потому что на транспортировку требовались миллионы рублей.

Долги Отдых Турция Семья Врачи
24 июля 2024, 18:19
Гинцбург назвал срок появления российской вакцины от туберкулеза
РИА «Новости»
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Российские специалисты разработали вакцину от туберкулеза, препарат может появиться в доступе уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество», его процитировало РИА «Новости».

Новая вакцина будет защищать от заражения туберкулезом, в НИЦ уже проводят ее испытания.

Гинцбург за день до этого также рассказал изданию , что препарат смогут использовать не только взрослые, но и дети. Вакцина кардинально изменит эпидемиологию данного заболевания - туберкулез перестанет быть «естественным спутником» человечества, добавил вирусолог.

Центр планирует подать в Минздрав документы на регистрацию препарата уже в 2026 году, сообщил RT.

Ранее Гинцбург отметил, что добровольцев для испытаний вакцины набирают в 50 фтизиатрических центрах страны. Специалисты уже привили треть или половину испытуемых, за ними ведется наблюдение.

Болезни Вакцинация Александр Гинцбург

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