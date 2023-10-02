Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

«Назальная вакцина дает принципиально новые возможности. Так как ее вводят в нос, она дает стерильный иммунитет. Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя», - объяснил он.
В этом, по словам академика, заключается важное отличие назальной вакцины от инъекционной. В последнем случае привившийся пациент продолжал оставаться распространителем вируса, защищая только себя.
Гинцбург добавил, что в эпидемиологическом плане именно назальная вакцина способна прервать цепочку передачи возбудителя заболевания.
По его словам, по этой причине важно выпустить в назальной форме обновленный препарат «Спутник V», за основу которого взяли вариант «омикрона» под названием «кракен». Клинические испытания препарата еще не завершили. В гражданский оборот такую вакцину выпустят не раньше марта 2024 года, уточнил ученый.
Отечественные производители зарегистрировали свои стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты. Также российские компании выпускают шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы и другие элементы.
«По данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства - порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры», - уточнили в министерстве.
Отечественные производители в значительных объемах выпускают используемые в стоматологии расходные материалы. Общий объем производства медицинских изделий для этой сферы в России по итогам прошлого года вырос на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении в сравнении с 2021 годом.
По данным Telegram-канала Mash , в России к Новому году взлетят цены на стоматологические услуги. Стоимость может вырасти по меньшей мере на 30% из-за курса рубля, санкций и трудностей с логистикой.
Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.
При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.
«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.
Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.
По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.
«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.
Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.
«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.
Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.
Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.