Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Согласно ему, для лечения COVID-19 рекомендовали 13 препаратов. В ведомстве напомнили, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Одним из нововведений стало включение в документ вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенной для детей от 6 до 11 лет.

По словам медиков, коронавирус начал приобретать характер сезонной инфекции. Для окружающих потенциально опасен инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые прошли вакцинацию назальным препаратом, прекращали распространять коронавирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, отметил он.