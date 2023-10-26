Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России поделилось обновленными рекомендациями для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликовали на сайте ведомства.
Согласно ему, для лечения COVID-19 рекомендовали 13 препаратов. В ведомстве напомнили, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.
Одним из нововведений стало включение в документ вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенной для детей от 6 до 11 лет.
По словам медиков, коронавирус начал приобретать характер сезонной инфекции. Для окружающих потенциально опасен инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.
Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые прошли вакцинацию назальным препаратом, прекращали распространять коронавирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, отметил он.