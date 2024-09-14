14 сентября 2024, 19:46

Минздрав назвал число страдающих ожирением россиян

Unsplash
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Около 40 миллионов жителей России страдают ожирением. В связи с этим в стране необходимо усиливать профилактику этого заболевания, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ожирение способно „запускать каскад“ других проблем со здоровьем - артериальную гипертонию и сахарный диабет второго типа и другие проблемы», - привело его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, проблема решается с помощью профилактики, поэтому жители страны должны прислушиваться к советам врачей.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляло свыше 146 миллионов человек. Таким образом число страдающих ожирением превысило четверть всех россиян.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рекомендовал следить за индексом массы тела, чтобы не заболеть осенью. Он напомнил, что ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.

Минздрав Россия Ожирение
14 сентября 2024, 04:30
Кардиолог развеял одно из заблуждений о пользе красного вина
Unsplash
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Антиоксиданты в красном вине способны укреплять сердце, но люди переоценили пользу этого напитка. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила РИА «Новости», что ежедневные возлияния не являются профилактикой болезней.

Антиоксиданты в красном вине способны укреплять сердце, но люди переоценили пользу этого напитка. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила РИА «Новости» , что ежедневные возлияния не являются профилактикой болезней.

Она подтвердила, что красное вино полезней белого, потому что содержит в восемь раз больше антиоксидантных свойств. Однако, по словам Маршинцевой, это не означает, что оно способно предотвращать заболевания сердца и сосудов.

«Для сердца красное вино полезно его антиоксидантным свойством, то есть уменьшается потребность миокарда в кислороде… Приняв 100-200 миллилитров красного вина, вряд ли будет какое-то пагубное влияние на сердце, однако процент пользы тоже небольшой», - сказала она.

Идею о пользе вина продвигали в том числе специалисты Университета Айовы. Ученые выяснили, что сочетание этого напитка с сыром способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Болезни Алкоголь Медицина Вино
13 сентября 2024, 21:56
Девушка после занятий йогой узнала о редкой форме рака яичников
Unsplash
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Британка Алекс Макгилливрей занялась йогой, чтобы избавиться от болей в пояснице и спине, но внезапно узнала о редкой форме рака яичников. Она прошла химиотерапию и призвала других женщин обследоваться, сообщила газета The Sun.

Девушка пришла в спортзал в январе, так как думала, что боль в пояснице и спине появилась из-за зажима нервов. Однако спустя полгода боли не прошли и появились новые симптомы - сильное вздутие живота и запоры. Макгилливрей обратилась к врачу общей практики, который отправил ее в больницу на компьютерную томографию, УЗИ и анализы крови. Обследование показало две опухоли яичников размером 12 на 13 и семь на восемь сантиметров.

«Есть надежда, что химиотерапия избавит нас от опухоли без необходимости в операции. Тип рака, который у меня, крайне редко встречается у женщин, он более типичен для мужчин с раком яичек. Если он у вас есть, то обычно он появляется до 30 лет», - рассказала девушка.

Макгилливрей сообщила, что ее форма рака проявляется лишь на поздних стадиях. Она призвала других женщин регулярно проходить диагностику.

Йога действительно способна облегчить течение некоторых болезней. Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина посоветовала заниматься ей людям с артрозом и артритом.

Болезни Медицина Онкология
13 сентября 2024, 02:35
Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя
Freepik
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Любой алкоголь разрушает человеческий организм, но особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки, которые могут привести к слепоте и даже отравлению со смертельным исходом. Об этом изданию UfaTime.ru рассказала завотделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова.

По ее словам, контрафактный спирт, или поддельный алкогольный напиток, произведенный без соблюдения стандартов качества и контроля со стороны госорганов, считается самым опасным из видов алкоголя.

« Такой алкоголь часто содержит вредные примеси, такие как метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Потребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным отравлениям, слепоте, образованию опухолей и в некоторых случаях даже к смерти», - рассказала врач.

Кроме того, его не всегда можно определить, так как контрафакт могут упаковать в виде известных торговых марок, а его вкус и запах будут похожи на оригинальный напиток.

Арсланова добавила, что также опасен метиловый спирт, считающийся одним из самых ядовитых видов алкоголя. И коктейли не лучший выбор, так как разрушают клетки печени. Домашний самогон также может содержать вредные примеси, в частности, альдегиды и сивушное масо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что 500 миллилитров пива может привести к поражению множества органов.

Башкирия Уфа Врачи Алкоголь
13 сентября 2024, 00:08
Названа опасность возы из кулеров
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Кулеры для воды, как правило, не обслуживают должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Об этом в беседе «Радио 1» генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар.

По его словам, здесь важно насколько добросовестны поставщики питьевой воды.

«В стране нет документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров», - отметил он.

Гончар заявил, что поэтому производитель может отчищать бутыль разными химическими средствами или просто залить в него новую порцию воды и отвезти потребителю Эксперт рекомендовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды. В них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление шампанского может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ухудшить зрение и нарушить работу печени.

Болезни

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