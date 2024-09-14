Минздрав назвал число страдающих ожирением россиян

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«Ожирение способно „запускать каскад“ других проблем со здоровьем - артериальную гипертонию и сахарный диабет второго типа и другие проблемы», - привело его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, проблема решается с помощью профилактики, поэтому жители страны должны прислушиваться к советам врачей.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляло свыше 146 миллионов человек. Таким образом число страдающих ожирением превысило четверть всех россиян.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рекомендовал следить за индексом массы тела, чтобы не заболеть осенью. Он напомнил, что ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.