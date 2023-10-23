Минпромторг назвал долю российских медизделий в стоматологии
Российские медицинские изделия для стоматологии заняли около 20% от рынка. Пока информации о возможном дефиците нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге России.
Отечественные производители зарегистрировали свои стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты. Также российские компании выпускают шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы и другие элементы.
«По данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства - порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры», - уточнили в министерстве.
Отечественные производители в значительных объемах выпускают используемые в стоматологии расходные материалы. Общий объем производства медицинских изделий для этой сферы в России по итогам прошлого года вырос на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении в сравнении с 2021 годом.
По данным Telegram-канала Mash , в России к Новому году взлетят цены на стоматологические услуги. Стоимость может вырасти по меньшей мере на 30% из-за курса рубля, санкций и трудностей с логистикой.