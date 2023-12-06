Микоплазменная пневмония в России. Врач объяснил, кто входит в группу риска и назвал способы лечения

Врач объяснил, что течение болезни отличается от симптомов обычной пневмонии, так как микоплазма как бы встраивается в клетки своего носителя. И в этом заключается главная опасность этого вируса, но не все так плохо.

В группу риска входят воспитанники детских садов и школьники, из-за того, что они часто между собой контактируют в коллективе, а также пенсионеры.

«Раньше заболевало много детей, и обычно антибиотики не помогали. И все это произошло из-за того, что в стандартные схемы лечения инфекции нижних дыхательных путей у детей входили обычные антибиотики. Мало кто знал в то время, что они не помогают от микоплазмы», - объяснил Новиков.

Он добавил, что главное правильно диагностировать заболевание, которое начинается как обычная простуда. Появляется ощущение сухости в носоглотке и осиплый голос. Врач ориентируются на такой симптом, как высокая температура при микоплазменной пневмонии.

Новиков напомнил, что лечиться нужно строго под контролем врача. На микоплазму действуют два вида антибиотиков, но детям подходит только один.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали отдельные случаи микоплазменной инфекции.