06 декабря 2023, 02:30

Микоплазменная пневмония в России. Врач объяснил, кто входит в группу риска и назвал способы лечения

РИА «Новости»
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Несколько случаев микоплазменной пневмонии зарегистрировали в России. О том, кто из пациентов входит в повышенную группу риска и как защититься от вируса рассказал Пятому каналу пульмонолог Максим Новиков.

Врач объяснил, что течение болезни отличается от симптомов обычной пневмонии, так как микоплазма как бы встраивается в клетки своего носителя. И в этом заключается главная опасность этого вируса, но не все так плохо.

В группу риска входят воспитанники детских садов и школьники, из-за того, что они часто между собой контактируют в коллективе, а также пенсионеры.

«Раньше заболевало много детей, и обычно антибиотики не помогали. И все это произошло из-за того, что в стандартные схемы лечения инфекции нижних дыхательных путей у детей входили обычные антибиотики. Мало кто знал в то время, что они не помогают от микоплазмы», - объяснил Новиков.

Он добавил, что главное правильно диагностировать заболевание, которое начинается как обычная простуда. Появляется ощущение сухости в носоглотке и осиплый голос. Врач ориентируются на такой симптом, как высокая температура при микоплазменной пневмонии.

Новиков напомнил, что лечиться нужно строго под контролем врача. На микоплазму действуют два вида антибиотиков, но детям подходит только один.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали отдельные случаи микоплазменной инфекции.

Здравоохранение Болезни Роспотребнадзор Россия
05 декабря 2023, 14:34
Почти 17 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
РИА «Новости»
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В Москве продолжается волна новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю количество переболевших достигло почти 14 тысяч человек, умерло от коронавируса 39 жителей. Об этом сообщили в официальной сводке оперативного штаба.

Согласно данным, за прошедшую неделю в Москве выявили 16 738 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 13 964 человека, госпитализация понадобилась 1375 горожанам.

Всего по России количество госпитализаций увеличилось на 12%, при этом выздоровело на 27,1% больше россиян по сравнению с предыдущей неделей. Всего за данный период от COVID-19 умерло 138 человек.

Ранее китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом. По их мнению, противостоять болезни поможет употребление кофе.

Здравоохранение Медицина Москва 2023
05 декабря 2023, 10:39
Крупнейшая в России ИКБ № 1 приняла первых пациентов в Мрскве
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве Инфекционная клиническая больница (ИКБ) № 1, считающаяся крупнейшей в России, приняла первых пациентов. Медицинское учреждение модернизировали и создали все условия для лечения, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый комплекс ИКБ № 1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около тысячи пациентов.

В больнице есть отдельные блоки для оказания помощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, а также клиническая лаборатория, гепатологический центр с дневным стационаром. В ближайшее время там откроют четыре современные операционные и заработает инфекционная акушерско-гинекологическая служба.

Ранее для москвичей провели экскурсии по ИКБ № 1. Им показали оснащение клиники и иммерсивное шоу.

Медицина Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 09:20
Резкий рост заболеваемости коклюшем выявили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. В одном только Екатеринбурге в ноябре выявили больше 200 случаев заражения, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на закрытую статистику горздрава.

Больше всего заболевших приняли поликлиники Орджоникидзевского района - анализы показали 108 случаев заражения коклюшем. В Верх-Исетском районе такой диагноз подтвердили чуть менее сотне пациентов, в Железнодорожном районе зарегистрировали 58 заболевших.

Во втором по величине городе Свердловской области - Березовском - тоже зафиксировали рост заболеваемости. Там подтвердился 81 случай коклюша, из них 39 - у детей. Минздрав и Роспотребнадзор не комментировали информацию журналистов.

В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем увеличилась в 13,4 раза. Больше 90% инфицированных - дети. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что болезнь можно диагностировать при помощи специальных тест-систем. Он назвал вакцинацию единственным способом профилактики.

Болезни Екатеринбург Свердловская область
05 декабря 2023, 02:03
Врач рассказал, как избавиться от храпа
Freepik
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Избавиться от храпа возможно, но для этого необходима последовательная работа с остеопатом. Об этом «Газете.Ru» рассказал краниопостуролог Владимир Животов.

Причинами храпа могут стать колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Также человек перестает нормально дышать носом при отечности слизистой оболочки воздушных путей. На появление проблемы влияют чрезмерное употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», - объяснил остеопат.

Все эти процедуры может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно вернется к своему нормальному состоянию, резюмировал Животов.

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна ранее рассказала «Известиям» о причинах возникновения бронхита. В 85–90% случаев его развитие вызывают вирусы.

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