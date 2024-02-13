Мгновенная смерть. Доктор Мясников рассказал об опасной головной боли

«Около 15% людей, которые испытывают головную боль во время секса, имеют аневризму мозговой артерии. 15% - это много. Это один из симптомов аневризмы мозговой артерии», - предупредил врач.

По его словам, разрыв артерии может привести к смерти человека, причем мгновенной.

Мясников добавил, что такой тип головной боли - мужская прерогатива. Желательно пройти компьютерную или магнитно-резонансная томографию, чтобы подтвердить или исключить наличие патологии.

Врач отметил, что также насторожить должна головная боль, возникающая во время сна или усиливающаяся во время кашля или смены положения тела.

Ранее Мясников рассказал, что жировой гепатоз (нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени) может привести к развитию рака или цирроза печени. В группе риска находятся люди с ожирением, повышенным холестерином и уровнем сахара в крови.