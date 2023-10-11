Метеозависимых людей предупредили о мощной магнитной буре

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Конец октября может стать еще более тяжелым для метеозависимых людей. К этому моменту магнитная буря должна выйти на K-index 6. Буря такой мощности может вызывать незначительные сбои в работе энергосистем, а также влиять на пути миграций птиц и животных.

Люди во время сильных магнитных бурь могут ощущать усталость, слабость, недомогание и головные боли. Кроме того, в такие дни могут происходить изменения в артериальном давлении и нарушения сердечного ритма.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что приближается период пика 11-летнего цикла солнечной активности, который может негативно сказаться на здоровье людей. По словам ученого, обычно в такой период увеличивается количество инфарктов и инсультов.