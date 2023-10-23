«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году

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Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.