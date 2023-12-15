«Меньше думать и закаляться». Как пережить мощнейшую магнитную бурю

Существуют диаметрально противоположные мнения о влиянии магнитных бурь на человека: есть сторонники и противники. В принципе, врачи знают, что все-таки магнитные бури - не просто какое-то явление, а действительно доказанное физическое действие, которое влияет на атмосферу, состояние здоровья человека, животных и биосферу в целом.

Человек, безусловно, подвержен влиянию магнитных бурь. Здоровые переносят их легче, чем люди с хроническими заболеваниями.

Также не забывайте о цитрусовых. Можно просто разбросать апельсиновые или мандариновые корки - они будут радовать в дни магнитных бурь. Естественно, когда вы уже приняли положенные лекарства. При головных болях следует лечить все симптоматически.

Для кого опасны магнитные бури - мнение врача Как защитить себя от магнитной бури В это время лучше оставаться дома. Если нет такой возможности, обязательно примите определенные препараты и постарайтесь сократить физические нагрузки: меньше ходите пешком, передвигайтесь на личном или общественном транспорте.

Шестибалльная буря происходит довольно редко. Поэтому лучше в этот период как можно сильнее сохранить свой организм от ее воздействия. Кроме того, человек может испытывать те состояния, с которыми он попросту не справится: у гипертоников поднимается давление, есть вероятность сердечного приступа , а у многих настолько болят суставы, что нельзя исключать риск обострения остеохондроза.

Далее - ее прямая речь.

Чтобы не бояться магнитных бурь, нужно ежедневно себя закалять. Правила простые: утренний контрастный душ, легкая зарядка и завтрак. Не стоит плотно наедаться - лучше в этот период есть фрукты, пить чай с ромашкой и чабрецом.