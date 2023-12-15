15 декабря 2023, 18:51

«Меньше думать и закаляться». Как пережить мощнейшую магнитную бурю

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

В ночь на 15 декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, ей предшествовали две более слабые. За вспышками, как правило, следуют магнитные бури. Бытует мнение, что они негативно влияют на человека: вызывают головную боль и общую слабость организма. О том, как магнитные бури действительно «играют» с состоянием, «360» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Существуют диаметрально противоположные мнения о влиянии магнитных бурь на человека: есть сторонники и противники. В принципе, врачи знают, что все-таки магнитные бури - не просто какое-то явление, а действительно доказанное физическое действие, которое влияет на атмосферу, состояние здоровья человека, животных и биосферу в целом.

Человек, безусловно, подвержен влиянию магнитных бурь. Здоровые переносят их легче, чем люди с хроническими заболеваниями.

Также не забывайте о цитрусовых. Можно просто разбросать апельсиновые или мандариновые корки - они будут радовать в дни магнитных бурь. Естественно, когда вы уже приняли положенные лекарства. При головных болях следует лечить все симптоматически.

Для кого опасны магнитные бури - мнение врача Как защитить себя от магнитной бури В это время лучше оставаться дома. Если нет такой возможности, обязательно примите определенные препараты и постарайтесь сократить физические нагрузки: меньше ходите пешком, передвигайтесь на личном или общественном транспорте.

Шестибалльная буря происходит довольно редко. Поэтому лучше в этот период как можно сильнее сохранить свой организм от ее воздействия. Кроме того, человек может испытывать те состояния, с которыми он попросту не справится: у гипертоников поднимается давление, есть вероятность сердечного приступа , а у многих настолько болят суставы, что нельзя исключать риск обострения остеохондроза.

Далее - ее прямая речь.

Чтобы не бояться магнитных бурь, нужно ежедневно себя закалять. Правила простые: утренний контрастный душ, легкая зарядка и завтрак. Не стоит плотно наедаться - лучше в этот период есть фрукты, пить чай с ромашкой и чабрецом.

Врачи Магнитные бури Солнце
15 декабря 2023, 12:04
Собянин рассказал о комплексной поддержке клинических исследований в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Комплексную поддержку клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений планируют продлить на 2024 год и сделать постоянной. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев», - рассказал он.

Собянин добавил, что власти города также возмещают часть финансовых затрат на проведение клинических исследований, берут на себя этическое сопровождение и юридическую поддержку.

Программа позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний.

Ранее Собянин рассказал о планах по модернизации здравоохранения в Москве на 2024–2026 годы.

Здравоохранение Медицина Сергей Собянин Москва 2023
14 декабря 2023, 10:39
Проект диспансерного наблюдения в Москве продлят на 2024 год
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве реализуют проект проактивного диспансерного наблюдения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Принято решение об его продлении на 2024 год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», - подчеркнул он.

Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно. По программе проактивного диспансерного наблюдения доступны плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Кроме этого, на 2024 год в Москве также продлят выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам.

Медицина Сергей Собянин Москва 2023
07 декабря 2023, 12:49
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ситуация с микроплазменной инфекцией в России полностью под контролем, ей не позволили распространиться. Об этом на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В конце сентября мы зафиксировали первый такой случай. По состоянию на середину ноября ситуация с инфекцией сошла на нет. Инфекции распространиться мы не позволили», - сказала она.

Роспотребнадзор сообщал во вторник, 5 декабря, что на территории страны фиксировали отдельные вспышки заболевания микоплазменной инфекцией, однако изменений в клинической картине не выявили.

Ранее стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае , Германии, Нидерландах, Франции и Дании. Преимущественно эта болезнь поражает детей в возрасте от пяти до 12 лет, уточнял RT. Профессор Петр Чумаков в беседе с «360» исключал возможность распространения микроплазменной инфекции в России.

Болезни Роспотребнадзор Россия
06 декабря 2023, 19:54
Россиянам назвали три главных симптома микоплазмоза
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Зарегистрированные в России отдельные случаи микоплазменной инфекции пока не превратились в глобальную вспышку. Но раннее выявление заболевания и постановка диагноза позволит избежать дальнейших осложнений. Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК назвал три главных симптома, на которых стоит заострить внимание и обратиться за медицинской помощью.

На первое место специалист поставил повышение температуры. Он подчеркнул, что гипертермия наблюдается не всегда и заболевание может протекать без особого жара. Однако при возникновении кашля, насморка и першения в горле, а также интоксикации нужно показаться врачу.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально», - заявил Малышев.

Он добавил, что сам возбудитель представляет собой нечто среднее между вирусом и бактерией, но о нем уже давно и хорошо известно, поэтому все виды лечения врачи знают.

С ним согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он добавил, что самой патогенной частью является микоплазма, которую оставляет возбудитель в организме. По его словам, инфекция может проявляться как проблемами с дыханием, так и поражением мочеполовой системы.

В качестве профилактики Вознесенский рекомендовал воспользоваться опытом, накопленным во время пандемии коронавирусной инфекции и снова надеть маски, а также чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки.

Но, в отличие от коронавируса, вакцины от микоплазменной инфекции пока не изобрели. Вознесенский добавил, что заболевание переносится легко, если иммунитет человека в норме. Но людям с хроническими заболеваниями нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью и соблюдать все меры профилактики.

Роспотребнадзор в минувший понедельник, 5 декабря, объявил о выявлении отдельных случаев заболеваний микоплазменной инфекцией. В ведомстве отметили, что тяжелых форм течения заболевания у зараженных пациентов пока не наблюдали.

Болезни Врачи

Новости по теме