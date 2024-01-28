28 января 2024, 17:40

Медики выяснили, какой вид рак не требует лечения

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Определенный вид рака зачастую не нуждается в лечении. Терапия может принести больше вреда, чем пользы, сообщило издание The Conversation со ссылкой на медицинскую статистику в США.

Речь идет о раке простаты низкого риска. При таком диагнозе лечение приводило к эректильной дисфункции и недержанию мочи. На сегодняшний день 40% пациентов выбирают активное наблюдение, включающее регулярные анализы и медосмотры. Терапию назначают, если болезнь прогрессирует.

Согласно статистике, сам скрининг при раке простаты низкого риска приводит к гипердиагностике. На наличие заболевания указывает высокий уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Однако этот показатель может повышаться по другим причинам. Неверный диагноз заставляет пациентов проходить лечение, которые им не требуется, что сказывается на качестве жизни.

В США ранее предложили переименовать рак предстательной железы низкого риска, так как такой диагноз пугает пациентов. По этой же причине заболевание захотели исключить из списка онкологических недугов.

Статистика США Болезни Рак
27 января 2024, 20:24
Россиян предупредили о последствиях необоснованного приема аспирина
Unsplash
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Необоснованный прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Аспирин может защитить от повторных инфарктов и инсультов, но его необоснованный прием может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием, предупредил кардиолог. Аспирин противопоказан при язвах и кровотечениях, иногда даже при синяках.

«В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. <…> Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач», - заявил кардиолог.

Безобидный на первый взгляд аспирин может привести к тяжелому поражению печени и повреждению ткани головного мозга у детей. Врачи не рекомендуют давать детям препараты без назначения врача.

Инсульт Лекарства Врачи
27 января 2024, 07:41
Россия подготовилась к борьбе с «болезнью Х»
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Россия готова бороться с «болезнью Х» — система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россия готова бороться с «болезнью Х» - система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Реализуемые на сегодняшний день программы, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», - подчеркнул он.

К серьезным вспышкам заболеваемости нужно быть готовыми всегда, и в стране все для этого делается, резюмировал Мурашко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Он предположил, что это могут быть коронавирусы, вирусы гриппа птиц. Теоретически возможна и пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия вирусов. Альтштейн отметил, что в лаборатории можно создать смертельный вирус, но здравомыслящие люди на это не пойдут.

Здравоохранение Болезни Россия Вирусы человека
26 января 2024, 12:04
Собянин рассказал об обеспечении московских врачей форменной одеждой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Московские медработники продолжат получать форменную одежду. В 2024 году им выдадут свыше 140 тысяч комплектов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«При создании моделей учли пожелания медиков и требования техники безопасности, использовали только качественные материалы», - добавил он.

Мэр напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму приняли в 2024 году. Раньше столичные поликлиники и больницы закупали ее самостоятельно, поэтому одежда отличалась по цвету и фасону.

За прошлый год в Москве открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена. Второй этап завершат к 2025-го.

Одежда Больницы Врачи Поликлиники Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 13:54
Россиянам перечислили три главные причины падения давления
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С пониженным артериальным давлением сталкиваются и молодые, и пожилые россияне. Причины кроются в нескольких факторах: малоподвижном образе жизни, еде и длительном стоянии на ногах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

«Ортостатическая гипотензия - это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания», - сообщила доктор.

Это состояние может возникать из-за сильного обезвоживания, длительного постельного режима, беременности, при некоторых заболеваниях и даже при приеме отдельных лекарств. Чаще всего этот тип пониженного давления встречается у людей, которые мало двигаются.

Бывает и постпрандиальная гипотензия, когда давление падает спустя час или два после еды. Как правило, от этого страдают пенсионеры, причем с сопутствующими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона.

Еще один тип нейрогенной гипотензии - падение давления после долго стояния на ногах. Чаще всего с ним сталкиваются молодые люди и даже дети.

«Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом», - пояснила медик.

Но каждый человек может помочь себе самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь важно проверить, не вызывают ли снижение давления лекарства, которые пациент принимает. У мужчин ортостатическую гипотензию зачастую вызывают препараты для лечения аденомы простаты.

Во-вторых, нужно наладить питание: есть небольшими порциями, включить в рацион свежие овощи и фрукты, снизить употребление углеводов. Важно отказаться от алкоголя и пить больше воды. Кроме того, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.

«Очень помогает контрастный душ для стимуляции сосудистого тонуса», - добавила кардиолог Бокерия.

В жаркую погоду можно использовать компрессионный трикотаж. Бокерия предупредила - если давление упало резко и до необычно низких показаний, нужно вызывать скорую. Существует вероятность, что у человека началось внутреннее кровотечение или есть риск инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии. Они стимулируют повышение гормона счастья в крови. Эмоциональная поддержка уменьшает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а от прикосновений человек меньше стрессует.

Еда Дети Болезни Лекарства Правила

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