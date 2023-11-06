Медики назвали топ-5 видов полезного мяса, которое понижает холестерин
Некоторые виды мяса вопреки распространенному мнению не повышают холестерин, а даже понижают его. Такой вывод сделали ученые Йельской медицинской школы, свою работу они опубликовали в журнале о мясе MeatScience.
Ученые составили условный топ-5 видов мяса, которые благотворно влияют на уровень холестерина. На первом месте куриная грудка без кожи. В этом мясе низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры.
Определенные куски свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир.
Также можно есть небольшое количество красного мяса, это круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.
Умеренное употребление нежирной говядины также благотворно скажется на здоровье организма.
Диетическое мясо, к которому относятся птица без кожи, свиная вырезка, постная говядина, телятина и кролик, является хорошим источником белка. Оно низкокалорийное и дает организму силы для восстановления клеток.