Медики назвали топ-5 видов полезного мяса, которое понижает холестерин

Ученые составили условный топ-5 видов мяса, которые благотворно влияют на уровень холестерина. На первом месте куриная грудка без кожи. В этом мясе низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры.

Определенные куски свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир.

Также можно есть небольшое количество красного мяса, это круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.

Умеренное употребление нежирной говядины также благотворно скажется на здоровье организма.

Диетическое мясо, к которому относятся птица без кожи, свиная вырезка, постная говядина, телятина и кролик, является хорошим источником белка. Оно низкокалорийное и дает организму силы для восстановления клеток.