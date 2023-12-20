Масочный режим вернули в Санкт-Петербурге

В постановлении пояснили, что такое решение связано с резким ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц. Общий рост взрослых пациентов составил 119%, среди детей - 65%. Кроме того, на 62,5% увеличилось число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Маски сделали обязательными для организаторов массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Также усилили меры защиты в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, куда закрыли доступ посетителям. Исключение сделали только для тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

Во все образовательные учреждения города вернули обязательное измерение температуры при входе.

Новые правила вступили в силу в среду, 20 декабря.

В минувший понедельник, 18 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения жестких мер из-за коронавирусной инфекции не требуется. Она подчеркнула, что уже есть достаточное количество средств профилактики и лечения.