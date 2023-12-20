20 декабря 2023, 16:52

Масочный режим вернули в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
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Организация и проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге теперь возможна только в масках. Кроме того, ужесточаются правила ношения средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. Такое постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Документ опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

В постановлении пояснили, что такое решение связано с резким ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом за последний месяц. Общий рост взрослых пациентов составил 119%, среди детей - 65%. Кроме того, на 62,5% увеличилось число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Маски сделали обязательными для организаторов массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Также усилили меры защиты в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, куда закрыли доступ посетителям. Исключение сделали только для тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

Во все образовательные учреждения города вернули обязательное измерение температуры при входе.

Новые правила вступили в силу в среду, 20 декабря.

В минувший понедельник, 18 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения жестких мер из-за коронавирусной инфекции не требуется. Она подчеркнула, что уже есть достаточное количество средств профилактики и лечения.

Санкт-Петербург Грипп Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Масочный режим ОРВИ
20 декабря 2023, 12:07
Свыше 300 медицинских корпусов реконструировали в Москве
РИА «Новости»
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За последний годы свыше 300 медицинских объектов отремонтировали в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По его словам, за пять лет в мегаполисе провели капитальную реорганизацию инфраструктуры московского здравоохранения. Теперь медучреждения строят по новым высоким стандартам, а старые приводят в порядок по установленным нормам.

«За последние годы реконструировано свыше 300 корпусов общей площадью более один миллионов 600 тысяч квадратных метров», - заявил Собянин.

Градоначальник уточнил, в столице появились уникальные здания такие, как новый комплекс Морозовской детской больницы, инфекционная клиническая больница № 1 и другие.

Собянин также подчеркнул, что сейчас строители работаю над новыми корпусами для детской больницы святого Владимира, онкологической больницы № 62 и ряда флагманских центров. Кроме того, по планам в столице возведут новый «Склиф» и большую городскую больницу.

Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы.

Благоустройство Больницы Строительство Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 08:58
Мурашко предложил Китаю сотрудничать в разработке биологических препаратов
РИА «Новости»
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Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения могут расширить. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на встрече с зампредседателя госкомитета по здравоохранению КНР Цао Сюэтао о заинтересованности в совместных учениях, разработке препаратов и развитии телемедицины, сообщили «Известия».

Прошедшая в Пекине встреча стала первой после пандемии коронавируса. Михаил Мурашко заявил, что во время нее страны активно обменивались актуальными данными и подходами к лечению. Он обсудил с Цао Сюэтао расширение сотрудничества в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обращении медицинских изделий и лекарств, медицинском образовании.

«У нас есть еще одно традиционное поле для сотрудничества - это медицина катастроф. У нас большая приграничная территория, поэтому мы можем проводить совместные учения и тренировки», - сказал министр.

Михаил Мурашко заявил, что Россия заинтересована в расширении контактов в сферах разработки и производства биологических препаратов, биотехнологий для лечения онкологических, инфекционных и ревматоидных заболеваний, телемедицины.

Российская делегация прилетела в Пекин 19 декабря.

RT сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Здравоохранение Минздрав Международные отношения Медицина Китай Телемедицина
20 декабря 2023, 07:58
ВОЗ спрогнозировала рост заболеваемости новым вариантом коронавируса JN.1
РИА «Новости»
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В Северном полушарии распространился новый штамм коронавируса JN.1. Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за него может произойти рост заболеваемости ковидом, сообщило агентство Reuters.

Первые случаи заболевания ковидом варианта JN.1 зафиксировали в сентябре в США. С тех пор заражение распространилось, и к началу декабря на этот вариант, по подсчетам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, приходились уже от 15% до 29% всех случаев ковида.

В связи с этим ВОЗ классифицировала новый штамм как отдельный представляющий интерес вариант, хотя до декабря специалисты рассматривали JN.1 лишь как часть родительской линии BA.2.86. Организация предупредила, что с наступлением зимы в Северном полушарии заболеваемость может возрасти, но без серьезных последствий - этот вариант не вызывал тяжелого течения болезни.

Иммунолог Владимир Болибок сравнил ковид с сезонной инфекцией. Он заявил, что хорошим средством профилактики стало ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация.

Болезни Коронавирус в России и в мире COVID-19 в других странах Главное о COVID-19
20 декабря 2023, 05:15
Врач рассказал, как избежать «синдрома праздничного сердца» на Новый год
Flickr
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Главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», - уточнила врач.

Драпкина добавила, что ситуацию ухудшит употребление жирной и соленой пищи, а также большие дозы кофеина и стресс.

По ее словам, в трети случаев приступ аритмии может повториться, а некоторые ее виды способны стать причиной внезапной смерти.

Специалист советует соблюдать пять правил, которые помогут сохранить здоровье и повеселиться в новогоднюю ночь.

Во-первых, не переедать. Во-вторых, больше двигаться, но не стоит поднимать тяжести или делать наклоны. В-третьих, уровень стресса отлично снижают прогулки на свежем воздухе или любимые занятия. В-четвертых, не злоупотреблять препаратами, облегчающими симптомы похмелья, ведь они увеличивают нагрузку на сердце. И, наконец, последнее - обратитесь к врачам за помощью, если приступы аритмии продолжаются несколько часов.

Ранее врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина посоветовала мыть голову вечером , чтобы не переохладить лор-органы и не подхватить простуду перед Новым годом. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.

Врачи Новый год

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