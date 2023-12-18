Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года

По ее словам, каждый день более тысячи бригад выезжают на свыше 12 тысяч вызовов: врачи оказывают неотложную помощь взрослым и детям в различных ситуациях.

«Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий», - добавила она.

Для достижения поставленных целей город приобрел для машин 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 1600 электрокардиографов, свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов и многое другое. Суммарно для улучшения системы здравоохранения закупили 3600 единиц оборудования на сумму приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Благодаря оборудованию общепрофильных машин скорой помощи врачи в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в большинстве случаев. У каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, аппарат ИВЛ, чемодан с медикаментами, в котором лежит около 100 лекарств и 50 медицинских изделий.

Для каждой бригады столичной скорой помощи подготовили специальные планшеты, в которых медики могут идентифицировать пациента по пути на вызов. Так специалисты получают данные о человеке, что позволяет бригаде заранее разработать алгоритм оказания помощи.

Кроме того, опираясь на информацию из анкеты пациента, медперсонал скорой помощи анализирует, на что следует сразу обратить особое внимание и какие методы лечения предпринять в каждом конкретном случае.

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