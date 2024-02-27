27 февраля 2024, 16:55

Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи

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Врач Елена Малышева рассказала о пользе риса для кожи. Этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин, сообщила она в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева отметила, что рис содержит большое количество калорий и богат углеводами. Поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы: оно может негативно сказаться на состоянии сосудов.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что среди пищевых продуктов рис выделяется большим содержанием кремния, необходимого для синтеза коллагена - ключевого компонента для поддержания кожи в упругом и эластичном состоянии. По его словам, в 100 граммах риса содержится примерно четыре дневные нормы кремния.

Кроме того, чашка какао в день также окажет на кожу омолаживающий эффект. Он будет заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка.

Первый канал Елена Малышева Врачи Продукты
27 февраля 2024, 16:12
Россиянам объяснили, о чем говорит увеличение живота
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Увеличение размеров живота может быть симптомом развития мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на онколога Антона Иванова.

На начальных этапах болезни пациенты могут чувствовать дискомфорт и боль в районе брюшной полости. При этом у этих сигналов нет четкой локализации. Человек ощущает слабость. Также среди симптомов - тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, вздутие живота, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», - объяснил специалист.

К другим факторам риска он отнес влияние ионизирующего излучения и вирусной инфекции. Симптомы, по словам онколога, проявляются не сразу Крупная опухоль также может заблокировать проход кишечника. Иванов уточнил, что у мужчин заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин.

Ранее врач перечислил первые симптомы рака глаз.

Увеличение размеров живота может быть симптомом развития мезотелиомы - первичной злокачественной опухоли брюшины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на онколога Антона Иванова.

Болезни Врачи Рак Онкология
27 февраля 2024, 15:14
Названы нетипичные причины насморка
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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном», когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.

Врач объяснил, что чаще всего заложенность носа связана с искривлением перегородки носа, образованием полипов или аденоидов у детей. Тем не менее, он уточнил, что причин, почему отекает слизистая, намного больше.

«Обычно говорят гайморит, но это не совсем верно. Пазух значительно больше. Поэтому правильно говорить синусит, от „синус“ - пазуха. Хронические синуситы - когда вы не можете дышать, дают антибиотики, делают проколы. Но в 40% случаев это аллергия, сходная с бронхиальной астмой», - пояснил Мясников.

По его словам, неаллергические хронические синуситы также вызывают заложенность органа обоняния. Из носа может течь вода, но меньше, чем при болезни. Человек будет чихать, но механизм этого процесса будет другим.

Кроме того, бывает личная непереносимость каких-то препаратов, запахов или химии: к примеру, реакция на хлорку. Причем это нельзя назвать аллергией, ведь это просто вид раздражения. Классическим проявлением такой заложенности может стать реакция на алкоголь.

Есть и такое понятие, как вкусовой ринит. На острую, соленую или горячую пищу из носа начинает выделяться жидкость. Помимо этого, существуют и лекарства, которые обладают таким же эффектом. Еще один классический вариант - ринит у беременных из-за гормонального фона.

Важно помнить, что медикаментозный ринит может быть связан с сосудосуживающими препаратами. Вдобавок хронический ринит порой указывает на хронические васкулиты.

Ранее доктор Мясников рассказал, как проверить себя на алкоголизм.

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» , когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.

Болезни Лекарства Врачи
27 февраля 2024, 12:37
Россиянам назвали симптомы дефицита витаминов
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Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов, который становится явным к концу зимы. Среди них — утомляемость, сухость кожи и раздражительность, сообщило издание «Аргументы и факты».

Врач дала несколько советов, благодаря которым дефицита можно избежать. Она настоятельно порекомендовала включать в рацион продукты, богатые витамином D, в числе которых мясо, яйца и сливочное масло.

Драпкина также посоветовала увеличить потребление фруктов и овощей до 400 граммов в день для компенсации дефицита витамина С.

Уровень витаминов группы B можно поднять, употребляя крупы, хлеб, орехи, бобовые, говядину и яичный желток.

Ранее английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания. Например, шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов, который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность, сообщило издание «Аргументы и факты».

Врачи Продукты
27 февраля 2024, 10:53
Врачи перечислили продукты, которые вызывают рак
Unsplash
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Употребление жареной пищи выводит из строя поджелудочную железу, что может на 50% повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом написал портал Pronews.gr со ссылкой на результаты исследований.

Специалисты также указали на продукты, которые могут привести к раку. В их числе ультраобработанные продукты - газированные напитки, йогурты с добавками, а также фастфуд, алкоголь, красное мясо и рафинированные углеводы.

Врачи пояснили, что не стоит полностью отказываться от них, но можно ограничить потребление. Более здоровая пища помогает организму лучше работать и поддерживать все системы, подытожили они.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, приготовленная в микроволновке еда более полезна для человека, чем жаренная на мангале. Выяснилось, что при высоких температурах в продуктах образуются соединения, которые могут спровоцировать появление раковых клеток. Как написала РГ , в числе опасных также оказалась выпечка и блюда, приготовленные во фритюре.

Ранее диетологи предупредили россиян, что не стоит есть на завтрак больше трех яиц.

Еда Врачи Рак Продукты

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