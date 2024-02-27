Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном», когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.

Врач объяснил, что чаще всего заложенность носа связана с искривлением перегородки носа, образованием полипов или аденоидов у детей. Тем не менее, он уточнил, что причин, почему отекает слизистая, намного больше.

«Обычно говорят гайморит, но это не совсем верно. Пазух значительно больше. Поэтому правильно говорить синусит, от „синус“ - пазуха. Хронические синуситы - когда вы не можете дышать, дают антибиотики, делают проколы. Но в 40% случаев это аллергия, сходная с бронхиальной астмой», - пояснил Мясников.

По его словам, неаллергические хронические синуситы также вызывают заложенность органа обоняния. Из носа может течь вода, но меньше, чем при болезни. Человек будет чихать, но механизм этого процесса будет другим.

Кроме того, бывает личная непереносимость каких-то препаратов, запахов или химии: к примеру, реакция на хлорку. Причем это нельзя назвать аллергией, ведь это просто вид раздражения. Классическим проявлением такой заложенности может стать реакция на алкоголь.

Есть и такое понятие, как вкусовой ринит. На острую, соленую или горячую пищу из носа начинает выделяться жидкость. Помимо этого, существуют и лекарства, которые обладают таким же эффектом. Еще один классический вариант - ринит у беременных из-за гормонального фона.

Важно помнить, что медикаментозный ринит может быть связан с сосудосуживающими препаратами. Вдобавок хронический ринит порой указывает на хронические васкулиты.

Ранее доктор Мясников рассказал, как проверить себя на алкоголизм.

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» , когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.