Малышева обратилась к Госдуме

По словам Малышевой, согласно исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме. Часто это приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы.

Она напомнила, что советские власти решали эту проблему, добавляя йод в соль. В 1933 году они приняли положение об обязательном йодировании соли. Однако спустя время действие этого документа отменили, и дефицит йода стал наблюдаться снова.

Врач призвала вернуть в Россию эту полезную практику. Телеведущая выразила надежду, что такая мера позволит снизить риски развития многих заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Ранее Малышева рассказала, что в мире разработали новые клинические рекомендации по приему витамина D. Согласно им взрослым людям, не имеющим проблем со здоровьем, больше не нужно регулярно измерять его уровень.