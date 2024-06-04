04 июня 2024, 06:04

Малышева назвала неочевидный фактор, повышающий риск развития рака

РИА «Новости»
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Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития онкологических заболеваний. Об этом она заявила в эфире передачи, выходящей на Первом канале.

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», - заявила она.

По словам Малышевой, хронический стресс подавляет иммунную защиту организма, лишая его возможности бороться с появляющимися раковыми клетками. По этой причине болезнь и начинает развиваться.

Ее коллега и соведущий, иммунолог Андрей Продеус рассказал россиянам, что употребление шпината снижает риски развития рака благодаря содержащимся в нем гликолипидам. По его словам, эти вещества блокируют размножение раковых клеток.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил россиян, что на начальных стадиях большинство видов рака могут протекать бессимптомно , поэтому этот недуг так коварен. Обычно его диагностируют совершенно случайно, так как у болезни отсутствуют яркие клинические проявления.

Елена Малышева Врачи Онкология
02 июня 2024, 22:02
«Комплекс различных симптомов». Терапевт — о вегетососудистой дистонии
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Вегетососудистая дистония (ВСД) не является настоящим диагнозом, это комплекс разных симптомов другого заболевания. Об этом заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Что такое ВСД? «Это комплекс различных симптомов, когда суть болезни как таковой еще не вырисовалась, а человек уже ощущает различные негативные проявления. Допустим, когда появляются какие-то состояния астении, усталости, слабости», - рассказал эксперт.

По его словам, если обследования и сдача анализов не показали никаких нарушений, а человек все равно страдает из-за неприятных симптомов, врачи могут диагностировать ВСД. Это значит, что реакция человека есть, а болезни - нет.

Терапевт отметил, что самочувствие ухудшается из-за разных факторов: стресс, бессонница, переутомление, прием определенных препаратов и другие.

Кому ставили диагноз ВСД? «Больных проверяли, не находили никаких отклонений, больному ставили этот диагноз», - объяснил Кондрахин.

Для точного выявления причины недомогания нужно долго и тщательно обследоваться. Обычно медики при поставке ВСД рекомендуют обратиться к специалистам другого профиля. Однако не все люди готовы проверяться у врачей в течение длительного времени.

Кондрахин отметил, что теперь диагноз ВСД больше не ставят. Он был популярен в советской медицине, потому что тогда врачи не могли представить неизвестных заболеваний. Современная медицина продвинулась глубоко, поэтому медики способны выявить больше недугов, которые раньше относились к вегетососудистой дистонии.

Болезни Врачи Интервью Медицина
01 июня 2024, 20:25
Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»
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Реабилитационный центр «Кораблик» детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России за год принял более четырех тысяч юных пациентов. Торжественное открытие медучреждения состоялось 1 июня 2023 года.

По словам Глазыриной, большинство получивших лечение в «Кораблике» - это пациенты с ДЦП. За год детям с церебральным параличом провели свыше 600 курсов комплексной реабилитации. В 80% случаев у ребят с ДЦП удалось изменить функциональные показатели: увеличить выносливость и толерантность к физнагрузкам, уменьшить спастичность.

Реабилитацию успели пройти 135 детей после полученных в ДТП тяжелых травм. Многих пациентов перевели из стационаров в тяжелом состоянии, с полиорганными нарушениями. Сотрудники «Кораблика» полностью вернули к полноценной жизни 95% ребят.

Более 200 детей получали реабилитационную помощь при орфанных заболеваниях. Это одна из самых сложных групп пациентов по риску осложнений.

Результаты превышают изначальный потенциал Больше всего юных пациентов поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской и Тюменской областей, а также из Дагестана. Программы комплексной терапии прошли 40 детей из новых регионов России, среди них - пациенты с минно-взрывными травмами.

Команда реабилитологов разрабатывает индивидуальный план для каждого ребенка. Мультидисциплинарный подход и оснащенность центра современными тренажерами позволяют детям добиться результатов, которые превышают изначальный реабилитационный потенциал ребенка.

Специальные приборы помогают восстановить движение суставов, постепенно увеличивают мышечную силу и физическую выносливость. Роботизированные тренажеры способствуют формированию активных движений рук и ног даже в сложных случаях. В центре есть бассейн и зоны водолечения - для реабилитации используют антигравитационный эффект в воде.

Пищеблок «Кораблика» тоже оснащен современным технологичным оборудованием. Для пациентов применяют два вида питания: групповое и индивидуальное.

В «Кораблике» работают логопеды и психологи, там также есть кабинеты для диагностики, сенсорно-моторной интеграции, психотерапии и социальной бытовой адаптации. Центр оснастили сенсорной комнатой, залами для развития крупной и мелкой моторики, кабинетами с биологической обратной связью и залом для арт-терапии.

В среднем курс реабилитации занимает около двух недель. С помощью тьюторов и педагогов проекта «УчимЗнаем» в курс интегрировали школьную программу.

Центр «Кораблик» открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медпомощь оказывают по полису ОМС детям от одного месяца до 18 лет по профилю «медицинская реабилитация».

Высокое доверие и лучший результат На открытии «Кораблика» лично присутствовали президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новом центре дети со всей страны с тяжелыми хроническими заболеваниями проходят комплексную реабилитацию. Туда поступают в том числе юные пациенты с орфанными недугами, а также пострадавшие во время природных катастроф, ЧС и аварий.

Специалисты «Кораблика» восстанавливают утраченные и ограниченные функции детского организма и возвращают ребят к обычной жизни, рассказала руководитель центра Анастасия Глазырина.

Дети Здравоохранение
01 июня 2024, 17:27
Роспотребнадзор сообщил о снижении показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией
РИА «Новости»
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Наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ в России зафиксировали в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья. Об этом сообщил Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в прошлом году составил 40,04 на 100 тысяч населения, снизившись на 7,5% по сравнению с 2022 годом.

В докладе отметили, что за последние годы болезнь выявляют среди населения наиболее активного и трудоспособного возраста. Согласно статистике Роспотребнадзора, в 2023 году диагноз ВИЧ ставили в основном людям в возрасте 30-39 лет (35,3%) и 40-49 лет (33,6%). В документе добавили, что доля молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась и составила 0,7%.

Ранее врач-косметолог прокомментировала случаи заражения ВИЧ из-за процедуры плазмолифтинга. Она рассказала, что этой методике уже много лет, и чем-то заразиться из-за нее можно только в случаях, когда специалист нарушал правила работы.

Статистика Урал Молодежь Роспотребнадзор Россия
31 мая 2024, 07:29
Данные ВОЗ по заболеваемости корью назвали некорректными
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Роспотребнадзор заподозрил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в предвзятости к России в вопросе учета заболеваемости кори. Сомнения вызывают и данные о заболеваемости в странах Евросоюза.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние полтора года эпидситуация по кори стала неблагополучной в мире в целом. ВОЗ отчиталась о том, что в 2023 году зафиксировали более 321,5 тысячи случаев заболевания. В Европе наблюдается наплыв беженцев с Украины, многие из которых не привиты, поскольку в стране десятилетиями наблюдались проблемы с вакцинацией против управляемых инфекций. Мигранты остаются основными источниками инфекции, однако заболевания среди беженцев и трудовых мигрантов не включаются в статистику.

«Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание. <…> В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него», - процитировало сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается также, что в России по каждому случаю кори проводят противоэпидемические мероприятия и при необходимости переводят учащихся в дистанционный режим занятий. Ежегодно для контроля иммунитета у привитых обследуют свыше 60 тысяч человек в разных возрастных группах. Россия - одна из немногих стран, проводящих иммунизацию мигрантов. Все это позволило стабилизировать эпидситуацию по кори - в марте 2024 года отмечался «пик циклического подъема» заболеваемости, однако с апреля она пошла на спад, заключили в Роспотребнадзоре.

Подробно о кори и ее профилактике 360.ru писал ранее.

Болезни Роспотребнадзор Россия

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