Мальчика с личинками паразитов в голове спасли в больнице Челябинска

В России участились случаи случаи одновременного выявления у пациентов и вирусной, и бактериальной инфекции, на это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Особенности этого явления в беседе с «360» разъяснил в комментарии «360» иммунолог Владимир Болибок.

О случаях одновременно заражения вирусной и бактериальной инфекциями Попова высказалась ранее в интервью на телеканале «Россия 1».

«Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, - это, к сожалению, все чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями», - обратила внимание глава Роспотребнадзора.

По словам Болибока, бактериальную пневмонию традиционно вызывают микробы пневмококк и гемофильная палочка.

«И против того, и против другого есть прививки. Детям, например, обычно делают прививку от гемофильной палочки. Отдельно есть и прививка против пневмококка», - напомнил врач.

Распространение случаев бактериального заражения, по мнению иммунолога, может быть связано со снижением числа вакцинаций именно против этих возбудителей. Он напомнил, что во время пандемии коронавируса в обществе было много дебатов относительно необходимости прививок.

«Хотя до начала пандемии у нас с прививками в стране все было вполне благополучно, и все эти антипрививочники подзавяли», - заметил он.

Говоря об особенностях заражения одновременно и вирусной, и бактериальной инфекциями, эксперт пояснил, что траектория движения в этом случае выглядит следующим образом: сначала в организм человека попадает вирус, он вызывает ослабление иммунитета.

«На этом фоне активизируется микробная микрофлора, и, собственно говоря, они вызывают воспаление», - заключил собеседник «360».