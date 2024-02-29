Людям старше 50 лет посоветовали избегать мясных деликатесов

По данным Международной организации по изучению рака, мясные деликатесы классифицируются как канцерогены первого класса. Они повышают вероятность заболеть раком не только кишечника, но и желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Высокое содержание жиров, холестерина и соли в них может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, особенно у пожилых.

Михалева посоветовала ограничить потребление красного мяса до одного раза в месяц из-за высокого уровня в нем насыщенных жиров и холестерина, особенно важно это для людей старше 50 лет, у которых повышен риск развития рака кишечника.

Также им стоит избегать молочных продуктов с высоким содержанием жира.

«В основном речь идет о сыре. Сыр - это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20-30 граммов в день. Это хороший источник кальция для пожилых», - уточнила Михалева.

По ее словам, избыток сыра может способствовать повышению риска гипертонии, атеросклероза и ухудшение работы почек из-за большого содержания соли и холестерина.

Вредны для пожилых и изделия из муки высшего сорта, такие как белый хлеб, булочки и выпечка, из-за их высокой калорийности и содержания простых углеводов. Обилие мучного в рационе чревато ожирением и сахарным диабетом второго типа.

Михалева отметила, что конфеты, шоколад и промышленная выпечка могут способствовать набору веса, сахарному диабету и ожирению печени, поэтому их потребление также должно быть ограничено.

Употребление соленых продуктов по возможности лучше сократить, а обычную соль заменить на низконатриевую.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба. Среди них - увеличение усталости и дефицит витаминов.