22 декабря 2024, 01:02

«Люди не доносят этот анализ». Россиянам рассказали, как избежать рака

Unsplash
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Такое онкологическое заболевание как рак толстой кишки можно выявить на ранней стадии, если своевременно сдать анализы в ходе диспансеризации. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, сообщили «Челнинские известия».

«Болезни системы кровообращения остаются лидирующими во всем мире, злокачественные новообразования также, а третье место - в зависимости от субъекта, района», - сказал министр.

Миннулин добавил, что самые частые виды рака - это колоректальный рак (толстой кишки), шейки матки, молочной железы и предстательной железы. Также прогрессирует меланома, что связано с поездками россиян на жаркие курорты, так как ее рост связан с интенсивностью солнечного излучения.

Министр отметил, что рак толстой кишки занимает чуть ли не первое место, но выявить его можно, если при диспансеризации люди сдадут кал на скрытую кал. Это важный анализ, но люди часто его не доносят, хотя он помогает выявить рак в начале заболевания.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что в России начали отбирать кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования онкологической вакцины «ЭнтероМикс».

Смертность Болезни Татарстан Врачи Онкология
21 декабря 2024, 05:05
Названа дневная норма мандаринов для взрослого человека
РИА «Новости»
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Мандарины полезны для сердца и ЖКТ, но злоупотребление этим фруктом может спровоцировать аллергию и вздутие живота. Заведующий кафедрой диетологии Университета Росбиотех, доктор медицинских наук Алексей Березников сообщил об этом «Газете.ru».

«Максимально допустимое количество мандаринов в день составляет четыре-пять штук для взрослого человека, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальной переносимости», - сказал он.

В мякоти мандаринов содержатся антиоксиданты, клетчатка, калий, магний, витамины A, B6, С, E, фитонутриенты лимонен и гесперидин. По словам доктора, этот фрукт замедлит старение, защитит сосуды, повысит иммунитет, улучшит состояние кожи и пищеварение.

Березников посоветовал не выбрасывать кожуру, потому что она содержит эфирные масла с улучшающим настроение действием. Врач предложил заваривать из очисток чай или делать скрабы.

Он предупредил, что избыток мандаринов приведет к обратному эффекту. Переедание вызовет обострение язвы, гастрита, панкреатита, раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарею и аллергию.

Благодаря низкой калорийности мандарины, как и другие фрукты, можно включить в рацион худеющих. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали также не пропускать завтрак и больше двигаться, чтобы сбросить вес.

Еда Новый год Продукты
20 декабря 2024, 00:35
Названы продукты, вызывающие агрессивный рак кишечника
Freepik
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Исследователи выявили возможную связь между диетой, в которой доминируют добавленный сахар и насыщенные жиры, с хроническим воспалением, приводящим к развитию рака толстой кишки. Об этом сообщило издание Pronews.gr.

Исследование провели специалисты Университета Южной Флориды и Онкологический институт больницы общего профиля Тампы.

«Биоактивные липиды - это очень маленькие молекулы, которые поступают из пищи, которую мы едим. То, что мы берем из обработанных пищевых продуктов, нарушает баланс иммунной системы и приводит к хроническому воспалению», - заявил доцент Университета Южной Флориды Ганеш Халаде.

Он отметил, что при этом активно устранять воспаление способны такие продукты, как авокадо, в состав которого входят полезные жиры.

Ученый уточнил, что в ходе исследования изучили более 150 образцов опухолей, взятых у пациентов, применив высокочувствительный метод обнаружения следов липидов. Опухоли содержали избыточное количество молекул, вызывающих воспаление.

Ранее диетолог Софья Елиашевич предупредила, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к развитию рака толстой кишки.

Исследования США Болезни Ученые Диеты Онкология Продукты
20 декабря 2024, 00:01
Названы приближающие старость продукты
Freepik
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Некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма, поэтому их лучше исключит из рациона. К ним относятся колбаса, хлеб и сахар, сообщила«Известиям» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Она отметила, что в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке есть трансжиры, которые ускоряют старение кожи. Из-за ухудшения кровообращения кожа лишается кислорода и питательных веществ.

Также в списке врача есть сахар. Его избыток разрушает коллаген и эластин, влияющие на упругость кожи. Сахар провоцирует появление морщин и тусклости.

По словам эндокринолога, белый хлеб и паста из рафинированной муки влияют на повышение уровня сахара в крови, вызывая ухудшение состояния кожи. Их постоянное употребление приводит к проблемам с обменом веществ.

Для кожи также вредны соленые продукты, колбасные изделия, алкоголь, сладкие газированные напитки и соки, добавила Хайкина.

Австралийские ученые выяснили, что фрукты и овощи помогают замедлить процесс биологического старения организма. Доктор Барбара Кардосо напомнила о вреде шоколада и чипсов.

Некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма, поэтому их лучше исключит из рациона. К ним относятся колбаса, хлеб и сахар, сообщила «Известиям» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Питание Врачи Продукты
19 декабря 2024, 16:34
Путин призвал распределять нагрузку на медиков
РИА «Новости»
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Местным органам власти необходимо стараться распределять нагрузку на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«В первичном звене здравоохранения находится главная проблема с кадрами. Вытекает вывод: прежде всего, это вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации. Распределение нагрузки - задача местных органов власти в здравоохранении», - сказал он.

Глава государства отметил, что если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то они не полностью заполнены в течение года.

Врачи Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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