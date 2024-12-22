«Люди не доносят этот анализ». Россиянам рассказали, как избежать рака

«Болезни системы кровообращения остаются лидирующими во всем мире, злокачественные новообразования также, а третье место - в зависимости от субъекта, района», - сказал министр.

Миннулин добавил, что самые частые виды рака - это колоректальный рак (толстой кишки), шейки матки, молочной железы и предстательной железы. Также прогрессирует меланома, что связано с поездками россиян на жаркие курорты, так как ее рост связан с интенсивностью солнечного излучения.

Министр отметил, что рак толстой кишки занимает чуть ли не первое место, но выявить его можно, если при диспансеризации люди сдадут кал на скрытую кал. Это важный анализ, но люди часто его не доносят, хотя он помогает выявить рак в начале заболевания.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что в России начали отбирать кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования онкологической вакцины «ЭнтероМикс».