Любителям пельменей рассказали, как избежать отравления

По ее словам, сотрудники ведомства изучили 20 торговых марок пельменей. Оказалось, что ни одна из них полностью не соответствовала всем критериям качества. Завьялова отметила, что в продукции находились бактерии - возбудители опасных заболеваний, также обнаружили другие нарушения.

В связи с этим эксперт призвала готовить пельмени самостоятельно. Если же отказаться от полуфабрикатов не получается, то необходима длительная термическая обработка продукта. Это поможет избежать отравления. Для устранения листерии и сальмонеллы достаточно обеспечить температуру 85 градусов в течение 10 минут, резюмировала Завьялова.

Четверо детей умерли из-за отравления в Красноярском крае. Перед этим они с родителями ели пельмени. Предварительной причиной ЧП назвали токсическое отравление.