05 января 2025, 04:07

Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег

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Стресс от разницы температур, когда человек после бани прыгает в сугроб, может вызвать перепад давления и сердечный приступ. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал россиянам, у которых есть проблемы со здоровьем, заменить сугроб на прохладный душ. Также нужно помнить, что от разницы температур может случится резкий спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии человека.

Ранее врач Денис Банный напомнил, что не нужно посещать баню при эпилепсии и инфекционных заболеваниях. Людям с варикозной болезнью вен нужно париться с осторожностью.

Здравоохранение Болезни Врачи Россия
05 января 2025, 00:11
Производители назвали популярные за рубежом российские лекарства
РИА «Новости»
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Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты. «Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты.

«Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Ежегодно производители поставляют около 45 тысяч тонн лекарств по 1362 международному непатентованному наименованию в 160 стран. Объем экспорта в 2024 году достиг 180 миллиардов рублей.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщил о большом спросе на выпущенные в России дженерики , вакцины от гриппа, кори, полиомиелита, противовирусные средства, лекарства от кардиологических заболеваний и фитопрепараты. Замгендиректора по коммерции и развитию компании «Валента Фарм» Максим Пассер заявил, что за рубежом популярны противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические медикаменты.

После введения санкций и ухода иностранных компаний в России началось производство многих популярных препаратов, в том числе на основе семаглутида. В стране появились три аналога «Оземпика».

Здравоохранение Экспорт Лекарства Медицина
04 января 2025, 04:43
Женщина пошла проверить зрение и узнала про смертельную опухоль в мозге
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Жительница английского города Нортгемптона прошла обычный осмотр у офтальмолога, по итогам которого у нее выявили опухоль мозга. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам 45-летней Джеммы Хиллиер, она проверила зрение осенью 2023 года. Результат ее шокировал, так как она не смогла прочитать ни одной буквы. Врач направил ее в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования, а через два месяца женщине сделали МРТ.

«Сканирование показало, что у нее менингиома второй степени - один из самых распространенных видов опухолей головного мозга, которая не является злокачественной, но может привести к летальному исходу, если ее не лечить», - говорится в материале.

В феврале 2024 года женщину прооперировали, удалив 90% опухоли, расположенной вокруг зрительного нерва. Теперь она регулярно проверяется на наличие новообразований.

По словам Хиллиер, до этого она считала, что у нее хорошее зрение. Врачи предупредили, что если опухоль будет расти, то ей понадобится лучевая терапия.

Ранее сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что пациенты с раком мозга могут прожить дольше благодаря запахам близких людей.

Великобритания Больницы Болезни Врачи Онкология
03 января 2025, 22:07
В Белоруссии создали первый противоопухолевый препарат
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Первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии создали технологию, которая представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека. При этом последние не подвергались существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

Естественные клетки-киллеры - это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они способны бороться с вирусами и опухолями, создавая иммунный ответ.

Этот продукт смогут использовать в адоптивной клеточной терапии онкологических заболеваний, в частности, при лечении неходжкинских лимфом и миеломной болезни.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для каждого пациента будут создавать индивидуальную в акцину от рака , так как не существует двух похожих опухолей.

Белоруссия Лекарства Ученые Онкология
03 января 2025, 21:28
Россиянам перечислили симптомы доминирующего гриппа, приводящего к пневмонии
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Вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне, можно будет распознать по ряду симптомов, например, одышке и синюшности губ. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, сообщило РИА «Новости».

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура)», - отметил он.

Эксперт добавил, что штамм этой группы не является новым и давно известен. В сезоне 2023–2024 года его обнаруживали на российской территории, но в небольшом проценте случаев.

При тяжелом течении этот вирус может прогрессировать и всего за сутки привести к легочным осложнениям, чаще всего пневмонии. В таких случаях помимо высокой температуры, одышки и затрудненного дыхания или боли в груди вероятны синюшность губ, примесь крови в мокроте, головокружения, рвота и жидкий стул.

В зоне риска - дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, дыхательной системы и иммунодефицитами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте случаев заболеваниям гриппом А (H1N1).

Здравоохранение Болезни Минздрав Грипп Россия

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