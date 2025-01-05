Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег

Жительница английского города Нортгемптона прошла обычный осмотр у офтальмолога, по итогам которого у нее выявили опухоль мозга. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам 45-летней Джеммы Хиллиер, она проверила зрение осенью 2023 года. Результат ее шокировал, так как она не смогла прочитать ни одной буквы. Врач направил ее в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования, а через два месяца женщине сделали МРТ.

«Сканирование показало, что у нее менингиома второй степени - один из самых распространенных видов опухолей головного мозга, которая не является злокачественной, но может привести к летальному исходу, если ее не лечить», - говорится в материале.

В феврале 2024 года женщину прооперировали, удалив 90% опухоли, расположенной вокруг зрительного нерва. Теперь она регулярно проверяется на наличие новообразований.

По словам Хиллиер, до этого она считала, что у нее хорошее зрение. Врачи предупредили, что если опухоль будет расти, то ей понадобится лучевая терапия.

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