26 февраля 2024, 13:33

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье

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Недавние исследования показали, что потребление более трех яиц во время завтрака может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за высокого содержания холестерина. Об этом сообщил портал «Правда.ру».

По словам врачей, оптимальное количество яиц для употребления на завтрак варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик, образа жизни и состояния здоровья человека. Умеренное потребление яиц не повлияет на уровень холестерина в крови. Кроме того, диета должна быть сбалансирована и богата различными питательными веществами.

Ранее диетологи назвали лучшую рыбу для снижения холестерина. По словам врачей, для достижения заметного эффекта ее нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Исследования Врачи Диеты
26 февраля 2024, 10:48
Названы продукты для снижения уровня сахара в крови и борьбы со стрессом
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Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови, нарушение которого может провоцировать чувство голода или тревогу, заявила врач-диетолог Лиза Афинская. В своем Telegram эксперт перечислила продукты, которые стоит включить в рацион для поддержания нормального уровня сахара и борьбы со стрессом.

Врач напомнила, что на фоне хронического стресса у человека могут повышаться метаболические потребности организма - увеличивается расход и выведение многих питательных веществ.

При этом здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. Плюс обеспечивает поступление дополнительной энергии, которая нужна, чтобы преодолевать стрессовые ситуации. Кроме того, как уточнила Афинская, некоторые продукты помогают регулировать уровень кортизола.

В связи с этим диетолог рекомендовала обратить внимание на богатые магнием тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью и какао. Листовую зелень, бобовые, курицу, индейку и лосось врач указала в качестве источников витаминов группы В.

«Было показано, что прием витаминов группы В снижает уровень стресса», - подчеркнула она.

Для получения Омега-3 жиров, по словам эксперта, следует употреблять в пищу льняное масло, рыбу, грецкие орехи, семена льна и чиа. Среди источников белка она отметила птицу, рыбу, орехи, бобовые и тофу.

«Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу», - указала Афинская.

Также, продолжила специалист, полезно будет добавить в рацион мелиссу, мяту, ромашку и лаванду.

«Тревога часто усиливается при употреблении кофеина. Попробуйте мягко и постепенно свести к минимуму, а затем исключить кофе на три-четыре недели и оценить свое состояние», - посоветовала она.

В первой половине дня, по ее словам, можно пить зеленый чай, а во второй половине дня - успокаивающие травяные чаи.

Еда
26 февраля 2024, 09:29
Гинцбург объяснил особенности восприятия мРНК-вакцин организмом человека
РИА «Новости»
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Вакцины Pfizer и Moderna, созданные на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация, заявил РБК директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так ученый прокомментировал масштабное исследование по использованию мРНК вакцин и их последствий для здоровья.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в комментарии изданию напомнил, что российская вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе человека, поэтому в регистрационных исследованиях таких осложнений после использования вакцин не зафиксировано. Эту точку зрения подтвердил Гинцбург.

«Что касается вакцины „Спутник V“ , которая в третьей фазе клинических испытаний, то количество этих осложнений и каких-либо других побочных осложнений не превышало контрольный уровень. Количество этих осложнений, которые встречаются обычно без вакцинации», - пояснил специалист.

О том, что мРНК-вакцины могут приводить к осложнениям, несколько лет назад сообщало Европейское агентство по лекарственным средствам. ЕМА, в частности, указывало на риски тромбоэмболии от AstraZeneca. Но ее представители указали тогда, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от этого препарата нет.

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США также обращало внимание на то, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna увеличивают риски миокардита и перикардита после вакцинации.

По мнению Александра Гинцбурга, подобные выводы были ожидаемы, поскольку вакцины Pfizer и Moderna , сделанные на платформе мРНК, организм человека воспринимает как инородную информацию.

Об исследовании по использованию мРНК-вакцин ранее сообщал Bloomberg. Ссылаясь на данные работы, агентство пояснило, что эти вакцины были связаны с рядом других серьезных рисков.

Среди них авторы исследования назвали риск воспаления сердечной мышцы, вероятность образования тромбов в мозге, риск неврологического расстройства и синдрома Гийена-Барре.

Врачи Ученые Россия Вакцинация
25 февраля 2024, 22:07
Россиян предупредили об опасности употребления пива
РИА «Новости»
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Чрезмерное употребление пива может оказвать негативное воияние на организм и приводит к его обезвоживанию. Об этом написал в статье для издания «Доктор Питер» уролог Дмитрий Журавский.

По его словам, злоупотребление пивом и другими алкогольными напитками может приводить к обезвоживанию организма.

«А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней», - пояснил врач.

Эксперт также назвал мифом распространенное мнение, что пиво полезно для профилактики мочекаменной болезни.

«Доля правды в этом есть, однако потенциальный вред от регулярного употребления пива все-таки превышает его гипотетическую пользу», - подчеркнул специалист.

Ранее хирург Александр Умнов предостерег женщин от чрезмерного употребления пива. По его словам, этот напиток опасен риском бесплодия и набором лишнего веса. Кроме того, он провоцирует разрушение капилляров на лице, из-за чего кожа становится вялой и дряблой.

Болезни Врачи Пиво
23 февраля 2024, 03:50
Терапевт объяснил, какой запор нельзя лечить самостоятельно
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Запор может указывать на заболевания органов ЖКТ, эндокринные, неврологические болезни и другие нарушения в организме человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный терапевт России Оксана Драпкина.

По ее словам, это состояние - деликатная, но частая проблема, особенно у пожилых людей. В большинстве случаев болезнь вызвана неправильным питанием, когда в пищевом в рационе человека не хватает овощей и фруктов, а в организме наблюдается недостаток воды. Также развитию недуга способствует сидячий образ жизни и низкая физическая нагрузка.

Как подчеркнула специалист, чтобы избавиться от проблем со стулом, желательно ограничить потребление измельченных и протертых продуктов, изделий из муки, сладостей, фастфуда, снеков и крепкого чая.

Также она порекомендовала увеличить физическую нагрузку и добавить в ежедневный рацион пищу с большим количеством клетчатки.

При этом, по словам специалиста, не каждый запор можно лечить самостоятельно. К врачу стоит обратиться, если нарушение стула не проходит долгое время, а попытки справиться с недугом без лекарств не приносят успеха.

Ранее Драпкина рассказала о негативных последствиях чрезмерного употребления чеснока. Это может стать причиной развития болезней пищеварительной системы.

Болезни Питание Врачи Продукты

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