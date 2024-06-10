10 июня 2024, 10:44

Лучше, чем кофе. Врач раскрыл эффективный способ взбодриться утром

Freepik
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Комплекс упражнений по утрам придает заряд сил и помогает взбодриться лучше, чем кофе. Об этом заявил врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач рекомендовал делать гимнастику по утрам. По его словам, упражнения улучшают память и концентрацию внимания.

«Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», - отметил Коновалов.

Ранее врач-педиатр Ксения Гусарова перечислила правила , которые помогут детям расти здоровыми. Она рассказала, что ребенку важно активно двигаться не менее часа в день. Гусарова посоветовала чаще проводить время с детьми на свежем воздухе и сократить использование гаджетов.

Врач подчеркнула, что родителям следует обратить внимание на рацион ребенка. Здоровое питание должно войти в привычку, указала она. Педиатр также рекомендовала регулярно проходить профилактические осмотры и делать прививки в рамках национального календаря.

Кофе Первый канал Врачи Медицина
10 июня 2024, 04:31
«Мы знали, чем ее лечить». Ученый рассказал, можно ли было спасти Заворотнюк
РИА «Новости»
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В онкологии развивается перспективное направление — альтернативная иммунотерапия. Профессор Петр Чумаков, занимавшийся разработкой персонализированной вакцины для Анастасии Заворотнюк, рассказал, что этот метод лечения помог продлить жизнь актрисе. Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

В онкологии развивается перспективное направление - альтернативная иммунотерапия. Профессор Петр Чумаков, занимавшийся разработкой персонализированной вакцины для Анастасии Заворотнюк, рассказал, что этот метод лечения помог продлить жизнь актрисе. Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам врача, к нему обратился супруг актрисы Петр Чернышев. В лаборатории ученые исследовали живые опухолевые клетки Заворотнюк и проверили их чувствительность к вакцине.

После этого актриса успешно проходила терапию в институте онкологии имени Николая Николаевича Петрова с помощью дендритно-клеточной персонифицированной вакцины. По словам Чумакова, альтернативный метод лечения помог продлить актрисе жизнь.

«Я не думаю, что современная медицина сейчас способна была ее вылечить. Но можно было продлить жизнь, что и произошло, поэтому она прожила пять лет. Это почти уникальный случай, когда человек так долго живет с таким заболеванием», - заявил профессор.

По его словам, в будущем иммунотерапия может стать одним из главных методов борьбы с опухолями, так как, в отличие от химиотерапии, он не отравляет организм.

«Биологические методы лечения, иммунотерапия, онколитические вирусы позволяют активизировать естественные механизмы уничтожения раковых клеток в организме. И это практически не имеет побочных эффектов. Это эффективно, но для этого необходимо провести клинические испытания», - выразил уверенность врач.

По его словам, испытания займут от пяти до 10 лет.

Болезни Врачи Анастасия Заворотнюк Ученые Рак Онкология
10 июня 2024, 02:01
«Тихий убийца». Названы ключевые симптомы рака кишечника
Freepik
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Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy назвала ключевые симптомы рака кишечника, обнаружение которых повышает шансы на успешное лечение. Об этом она рассказала газете Daily Mirror.

Специалист отметила, что обычно симптомы проявляются на третьей и четвертой стадии. Это, в частности, кровь в кале и боль внизу живота, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре.

На первой стадии рак кишечника редко диагностируется из-за отсутствия симптоматики.

«На первой стадии рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше», - объяснила она.

Ли также отметила, что может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки. На второй стадии опухоль уже проросла сквозь стенки органа и, возможно, распространилась на близлежащие ткани, но еще не затронула лимфатические узлы.

Последнее уже третья стадия. На четвертой под ударом окажутся уже легкие или печень.

Ранее врач Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития рака.

Врачи Китай Онкология
09 июня 2024, 22:33
Ушная сера, перхоть и струпья. Названы неочевидные индикаторы здоровья
Freepik
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Неприятные реакции организма, такие как ушная сера, перхоть и струпья на месте порезов, могут говорить о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил телеканал CNN.

В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на перхоть. Шелушение кожи головы может говорить о грибковых заболеваниях, экземе или псориазе.

Струпья на месте порезов - это естественная реакция организма на ранения. Благодаря им кровь сворачивается и рана быстро заживает. Засохшие корочки должны иметь красно-коричневый цвет. Если на них образуется желтый гной, это говорит о развитии инфекции. Другой признак - покраснение неповрежденной кожи вокруг струпа.

Сера, скапливающаяся в ушах, может вызывать ухудшение слуха. Обычно она бывает желтого или коричневого цвета. Но если на ней появились красные или зеленые пятна и добавился неприятный запах, это может говорить о развитии ушной инфекции.

Ранее ученые перечислили признаки того, что человек скоро умрет.

Болезни Ученые
09 июня 2024, 21:54
В России выросла заболеваемость корью, коклюшем и бруцеллезом
РИА «Новости»
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Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году в России выросла заболеваемость опасными инфекциями, в частности, корью, паротитом, коклюшем, бруцеллезом и другими. Ежегодный доклад ведомства изучил РБК.

В докладе говорится, что в прошлом году на 30% снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями. При этом стали регистрировать больше случаев по другим болезням. В 7,6 раза увеличилась заболеваемость коклюшем, в семь раз - корью, в 2,8 - раза гемофильной инфекцией.

По подсчетам ведомства, экономический ущерб от 34 инфекционных болезней составил около одного триллиона рублей, потраченных на лечение.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович связала рост числа ряда инфекционных заболеваний с притоком мигрантов, которые не имели возможности вакцинироваться.

«Еще одна причина - сниженный иммунитет после пандемии COVID-19», - отметили в публикации.

При этом Попович усомнилась в том, что в ближайший год ситуация с распространением инфекций улучшится. Дальнейшее распространение заболеваний не остановить без формирования устойчивого коллективного иммунитета за счет охвата населения вакцинацией, активизации борьбы с «антипрививочниками» и пересмотра нацкалендаря профилактических прививок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией [VV1] - на 7,5% по сравнению с 2022 годом.

Болезни Роспотребнадзор

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