30 октября 2024, 10:47

«Лотосовые роды» набирают популярность в России. В Москве за такие просят 200 тысяч рублей

Unsplash
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Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30%. При таком способе младенцам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама отсохнет. Об это сообщил Telegram-канал Shot.

«Лотосовые роды» предлагают частные клиники. Детей оставляют соединенными с плацентой на «необходимый» период времени - это может длиться от нескольких часов до 10 дней. Таким образом у младенца якобы снижается агрессия и появляется связь с космосом.

Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Позже ее стали применять во всем мире, теперь мода добралась до России. Московские клиники предлагают провести такие роды примерно за 200 тысяч рублей.

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский назвал процедуру очень опасной для малышей. Он напомнил, что даже звери перегрызают пуповину. У ребенка может начаться гнойное воспаление при «лотосовых родах».

Гинеколог Виктория Некрасова ранее предупредила о рисках при кесаревом сечении. У роженицы могут начаться послеоперационные инфекции и воспаления.

Дети Врачи
27 октября 2024, 20:19
Врач предупредил о смертельной опасности даже маленьких папиллом
РИА «Новости»
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Такие доброкачественные новообразования, как папилломы, со временем могут переродиться в злокачественные и вызвать рак. Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева в беседе с сайтом ufatime.ru посоветовала удалять даже самые маленькие бородавки.

Папилломы, по ее словам, чаще всего доставляют пациентам лишь дискомфорт. Они выглядят как узелки на тонком основании и появляются на коже и слизистых. Урзаева сообщила, что бородавки возникают из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), поэтому лечатся хирургически и приемом противовирусных препаратов.

«Из-за вирусной природы очень высок риск заражения и перерождения в злокачественные образования», - сказала она.

Доктор посоветовала удалять любые, даже самые маленькие папилломы. Урзаева напомнила, что сделать это можно лазером или методом криодеструкции.

Онколог Сергей Анпилогов назвал ВПЧ, из-за которого появляются папилломы, главной причиной развития рака шейки матки. Вирус передается половым путем.

Болезни Медицина Онкология
26 октября 2024, 04:34
Мужчинам назвали неочевидные причины ухудшения эрекции
РИА «Новости»
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Малоподвижный образ жизни, хронический стресс и вредные привычки ухудшат интимную жизнь мужчины. Врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян в своем Telegram-канале перечислил врагов эрекции и либидо.

«Помимо возраста, генетики даже широты проживания, что исправить сложно, есть то, что исправить можно и нужно», - сказал он.

Общими для проблем с эрекцией и либидо доктор назвал хронический стресс, нехватку физической активности и употребление алкоголя. На половое влечение влияют также недостаток витамина D, много сахара и углеводов, но дефицит белка в рационе, недосып, лишний вес, употребление наркотиков, болезни печени и щитовидной железы, злоупотребление стероидами и длительное воздержание.

Плохая эрекция, по словам Гадзияна, связана с курением, заболеваниями урогенитального тракта, повышенным холестерином, гипертонией, низким уровнем тестостерона, травмами, болезнями позвоночника и сосудов таза, ишемической болезнью сердца и другими недугами. Кроме того, на способность мужчин к близости влияют просмотр порнографии и частая мастурбация.

Такой алкогольный напиток, как пиво, влияет не только на либидо, но и возможность зачать ребенка. Нутрициолог Ирина Юзуп сообщило, что его употребление чревато бесплодием.

Болезни Отношения Мужчины Медицина Секс
26 октября 2024, 02:06
Названы усиливающие запах пота продукты
Freepik
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Некоторые продукты могут усиливать неприятный запах пота из-за своего состава и процесса метаболизма в организме. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Специалист отнесла к таким продуктам специи и пряности, красное мясо, обработанные и консервированные продукты, жирные продукты, особенно трансжиры, а также кофеин, алкоголь и выдержанные сыры.

По ее словам, в луке и чесноке содержатся соединения серы, которые при выделении через кожу придают поту сильный запах. Если говорить о красном мясе, то в больших количествах оно трудно переваривается организмом, поэтому его метаболиты тоже могут усиливать запах пота.

Такая же история с употреблением продуктов, содержащих консерванты и искусственные добавки. Алкоголь влияет на функционирование потоотделительных желез, так как вызывает дегидратацию.

Врач добавила, что на запах пота может измениться также из-за гормональных колебаний и диабета.

Ранее бьюти-блогер Рия Горбунова рекомендовала применять антиперсперанты , носить только дышащие ткани и включить в рацион побольше зелени и свежих фруктов, чтобы улучшить запах тела без использования парфюма.

Башкирия Уфа Врачи Россия Продукты
26 октября 2024, 01:07
В печени россиянки поселился большой собачий ленточный червь
РИА «Новости»
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В Рязани хирурги провели сложную четырехчасовую операцию по удалению ленточного червя из печени пациентки. Паразит создал в ее организме капсулу размером около 20 сантиметров, сообщила пресс-служба городской БСМП.

Девушка работала с собаками и, по версии врачей, подцепила от них ленточного червя Echinococcus granulosus, так как яйца этого паразита можно найти на шерсти и языке животных. Взрослые особи обитают в тонком кишечнике псов, однако им нужен промежуточный хозяин - человек или крупный рогатый скот.

Паразит обосновался в печени пациентки, спровицировал цистный эхинококкоз и создал большую кисту. Она опасна аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока, перитонитом и гнойным плевритом. Рязанские врачи удаляли капсулу в течение четырех часов.

«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы - около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая», - сообщил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

В Китае врачи удалили из глаз пациентки 60 червей-паразитов Filarioidea. Женщина могла подхватить их от укуса мухи.

Здравоохранение Болезни Собаки Медицина

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