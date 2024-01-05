05 января 2024, 18:07

Лечение препаратом от малярии назвали причиной роста смертности больных ковидом

РИА «Новости»
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Лечение противомалярийным препаратом гидроксихлорохином могло стать причиной смерти 16,9 пациента с коронавирусной инфекцией во время первой волны пандемии во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США. На это указали в исследовании группы французских ученых из университета канадского Квебека, опубликованном в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Авторы заявили, что во время первой волны пандемии врачи назначали пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией гидроксихлорохин. При этом никаких доказательств клинической пользы препарата не было.

«Проведенный анализ показал, что рост внутрибольничной смертности после использования этого препарата увеличился на 11%», - отметили в тексте исследования.

Общее число умерших после приема лекарства от малярии, указали ученые, составило 16,9 тысячи человек. Но это предварительная оценка, и смертей может быть больше, потому что препарат использовали без маркировки.

«Хотя наши оценки ограничены из-за их неточности, эти результаты иллюстрируют опасность повторного использования лекарств при низком уровне доказательной базы», - подчеркнули авторы.

Они напомнили, что еще в июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения вывела гидроксихлорохин из рекомендованных препаратов для лечения коронавирусной инфекции из-за возникновения у пациентов проблем с сердцем.

Гидроксихлорохин назначают пациентам, страдающим от малярии, ревматоидного артрита, волчанки и других аутоиммунных заболеваний.

Исследования Смертность Лекарства Врачи Ученые Коронавирус в России и в мире
05 января 2024, 17:13
Подъем заболеваемости ОРВИ начнется в России после новогодних праздников
РИА «Новости»
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После новогодних праздников в России ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, предупредил в беседе с РИА «Новости» директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. Специалист уточнил, что это происходит каждый год.

«Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», - сказал Акимкин.

Эксперт также напомнил простые правила предосторожности. В первую очередь речь идет об элементарной гигиене рук и использовании кожных антисептиков.

Важно периодически проводить дезинфекцию гаджетов, проветривать помещения и, конечно, исключить контакты с заболевшими людьми. В местах большого скопления людей Акимкин рекомендовал надевать маску - так можно позаботиться не только о себе, но и о здоровье окружающих.

При первых признаках недомогания нужно оставаться дома и обращаться за помощью врачей, заключил собеседник агентства.

Болезни Врачи Новый год
05 января 2024, 04:49
Самое слабое звено. Ученые научились определять, какой орган у человека откажет раньше остальных
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Ученые из Медицинской школы Стэндфордского университета научились определять, какой орган в организме человека стареет быстрее остальных. Об этом рассказал научный журнал Nature.

Ученые провели исследование среди пяти тысяч добровольцев и пришли к выводу, что каждый пятый человек в возрасте старше 50 лет имеет орган, который стареет быстрее остальных. И это «самое слабое звено» организма может в течение нескольких лет привести к тяжелым болезням и даже смерти человека.

По данным исследователей, из-за таких органов риск преждевременной смерти в течение 15 лет повышается на 15-20%. Например, из-за быстрого старения сердца в 2,5 раза повышается риск сердечной недостаточности. А из-за преждевременного старения мозга у человека в течение пяти лет могут в два раза снизиться когнитивные способности.

Ученые разработали алгоритм, позволяющий выяснить биологический возраст разных органов человека. Для этого достаточно сделать анализ крови и проанализировать уровень белков.

Ранее ученые из японского Университета Цукубы выяснили, что кофе помогает замедлить процесс старения и улучшить память.

Исследования Ученые
05 января 2024, 03:05
Врач раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники
Unsplash
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Один из секретов правильного питания в новогодние праздники — умеренность в еде и отсутствие вредных ингредиентов при приготовлении блюд. Нужно есть больше свежих фруктов и овощей, а салаты заправлять оливковым маслом, рассказал в беседе с News.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Один из секретов правильного питания в новогодние праздники - умеренность в еде и отсутствие вредных ингредиентов при приготовлении блюд. Нужно есть больше свежих фруктов и овощей, а салаты заправлять оливковым маслом, рассказал в беседе с News.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Главный секрет в новогодние праздники - это умеренность в потреблении пищи, поэтому лучше выбрать любимые блюда, а не пробовать все подряд. В идеале - заменить привычные праздничные блюда на более здоровые варианты, добавил врач.

Следует помнить, что в холодное время организм нуждается в витаминах и минералах, а также нельзя забывать про воду. Наилучший вариант - подать на стол больше свежих фруктов и овощей, салаты заправлять йогуртом или оливковым маслом. Врач также рекомендовал пить больше воды, нежирные молочные продукты и натуральные соки без добавления сахара.

«Но самое главное - наслаждайтесь праздниками и процессом приема пищи. Расслабьтесь, насладитесь общением с близкими и любимыми блюдами», - резюмировал Вялов.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко перечислила блюда , которые можно назвать главными калорийными бомбами новогоднего стола. В список вошли селедка под шубой и оливье.

Еда Питание Врачи Новый год
04 января 2024, 23:00
Назван замедляющий старение напиток
Unsplash
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Ученые из японского Университета Цукубы выявили новое положительное свойство кофе. Этот бодрящий напиток оказался способен замедлить процесс старения, сообщило издание Springer Link.

Исследователи изучили влияние тригонеллина - натурального соединения, содержащегося в кофейных зернах, пажитнике и японской редьке. Эксперимент длился 30 дней, в ходе него мышам регулярно давали это вещество.

Спустя несколько недель у грызунов стало наблюдаться улучшение когнитивных функций. Они показали рост способностей к запоминанию.

Японские ученые отметили, что тригонеллин, который содержится в кофе, может стать одним из доступных способов в вопросе поддержки когнитивных функций. Благодаря регулярному употреблению этого напитка могут улучшится память и внимание.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кофе способствует ускорению кровотока , что помогает поддерживать когнитивную функцию.

Исследования Кофе Ученые

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