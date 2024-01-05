Лечение препаратом от малярии назвали причиной роста смертности больных ковидом

Авторы заявили, что во время первой волны пандемии врачи назначали пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией гидроксихлорохин. При этом никаких доказательств клинической пользы препарата не было.

«Проведенный анализ показал, что рост внутрибольничной смертности после использования этого препарата увеличился на 11%», - отметили в тексте исследования.

Общее число умерших после приема лекарства от малярии, указали ученые, составило 16,9 тысячи человек. Но это предварительная оценка, и смертей может быть больше, потому что препарат использовали без маркировки.

«Хотя наши оценки ограничены из-за их неточности, эти результаты иллюстрируют опасность повторного использования лекарств при низком уровне доказательной базы», - подчеркнули авторы.

Они напомнили, что еще в июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения вывела гидроксихлорохин из рекомендованных препаратов для лечения коронавирусной инфекции из-за возникновения у пациентов проблем с сердцем.

Гидроксихлорохин назначают пациентам, страдающим от малярии, ревматоидного артрита, волчанки и других аутоиммунных заболеваний.