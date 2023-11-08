Ковид опять на подъеме. В трех российских регионах зафиксировали рост заболевших
В России фиксируют подъем эпидемической ситуации по ковиду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, главным образом коронавирусная инфекция распространяется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщил ТАСС.
«У нас эпидситуация с коронавирусом сегодня на подъеме, наличие удвоения числа еженедельно зарегистрированных случаев с начала октября свидетельствует об этом», - подчеркнула Попова.
Отдельно она отметила, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. На эти три региона приходится 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.
Также глава ведомства прокомментировала случаи заражения новым вариантом коронавирусом. Он носит название «пирола».
«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом „пирола“», - заключила Попова.