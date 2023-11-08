08 ноября 2023, 13:14

Ковид опять на подъеме. В трех российских регионах зафиксировали рост заболевших

РИА «Новости»
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В России фиксируют подъем эпидемической ситуации по ковиду, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, главным образом коронавирусная инфекция распространяется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщил ТАСС.

«У нас эпидситуация с коронавирусом сегодня на подъеме, наличие удвоения числа еженедельно зарегистрированных случаев с начала октября свидетельствует об этом», - подчеркнула Попова.

Отдельно она отметила, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. На эти три региона приходится 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь.

Также глава ведомства прокомментировала случаи заражения новым вариантом коронавирусом. Он носит название «пирола».

«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом „пирола“», - заключила Попова.

Коронавирус в России и в мире
08 ноября 2023, 10:54
Эффективность вакцины «Спутник V» проанализировали с учетом новых штаммов
РИА «Новости»
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Несмотря на появление новых вариантов SARS-CoV-2, эффективность российской вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%, госпитализаций — 80%. Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова сообщила об этом ТАСС.

Эффективность вакцины c исходным антигенным составом за все время пандемии проанализировали совместно с департаментом здравоохранения Москвы. По словам Инны Должиковой, специалисты подтвердили: российский препарат продолжил защищать привитых.

«Несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, „Спутник V“ обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне 80%», - сказала она.

Разработчики создали новый «Спутник V» с актуальным антигенным составом. Инна Должикова сообщила, что клинические испытания препарата завершат в начале декабря. После этого вакцину смогут начать использовать.

Руководитель центра Александр Гинцбург заявлял, что «Спутник V» с первоначальным составом начал терять эффективность в 2022 году с появлением штамма омикрон. Он предупредил, что раньше марта 2024 года новая вакцина не поступит в оборот, так как на ее регистрацию потребуется время.

Несмотря на появление новых вариантов SARS-CoV-2, эффективность российской вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%, госпитализаций - 80%. Заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова сообщила об этом ТАСС.

Вакцинация Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19
08 ноября 2023, 05:51
Врач рассказал, почему нельзя полностью отказываться от сладкого
Unsplash
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Многие мечтают избавиться от тяги к сладкому, чтобы никогда больше не набирать лишние килограммы. Но полностью отказываться от десертов нельзя, так как это может привести к летальному исходу, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в сладостях содержится глюкоза, которая является важным элементом для работы организма.

«Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», - пояснила Соломатина.

Но она добавила, что за употреблением сладкого нужно внимательно следить. Злоупотреблять сахаром ни в коем случае нельзя, а полученные калории необходимо вовремя сжигать. В этом может помочь физическая нагрузка.

Если полностью исключить сладкое из рациона, то можно даже умереть. Организм до последнего будет стараться добывать для себя глюкозу. Сначала сахар берется из мышц и печени, а затем уже организм начинает расщеплять белок и жир.

Еда Болезни Врачи
07 ноября 2023, 11:37
Заболеваемость ковидом в России за неделю подскочила почти на 40%
РИА «Новости»
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Заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла в России на 31,7%. Такие данные представили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%», - уточнили штабе.

Рост заболеваемости зафиксировали в 73 регионах страны.

С 30 октября по 5 ноября число госпитализаций из-за ковида составило 5042 случая ( 33,4% к показателю предшествующей недели), отметили специалисты.

Рост числа госпитализаций зафиксировали в 64 субъектах, в том числе в 33-х из них наблюдается увеличение более интенсивное, чем в среднем по России.

За новый отчетный семидневный период полностью выздоровели 22 993 человека. Скончались 63 пациента.

Коронавирус в России и в мире
07 ноября 2023, 10:49
ИИ-сервис для заключительного диагноза заработал в поликлиниках Москвы
РИА «Новости»
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Во всех поликлиниках столицы для взрослых заработал новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет врачам поставить заключительный диагноз на основе данных медкарты за последние два года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, цифрового помощника создали в рамках крупного сотрудничества опытных инженеров и высококвалифицированных врачей. Его задача - помочь сотруднику медучреждения и предложить ему альтернативное мнение.

«Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье - жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию - протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз», - разъяснила Ракова.

Искусственный интеллект не выполняет функцию врача, а лишь становится его ассистентом и предоставляет второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний. В их числе - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.

Разработка подключается, когда после осмотра терапевт ставит пациенту заключительный диагноз. ИИ-ассистент анализирует полученные данные и сравнивает их с информацией медкарты со сроком давности не более двух лет. После он формирует диагноз. Если он отличается от поставленного врачом, система сообщает об этом.

При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Если мнения врача и цифрового помощника одинаковые, то система пишет, что поддерживает медика в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%.

Ранее Валентина Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023

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