Что такое ВСД? «Это комплекс различных симптомов, когда суть болезни как таковой еще не вырисовалась, а человек уже ощущает различные негативные проявления. Допустим, когда появляются какие-то состояния астении, усталости, слабости», - рассказал эксперт.

По его словам, если обследования и сдача анализов не показали никаких нарушений, а человек все равно страдает из-за неприятных симптомов, врачи могут диагностировать ВСД. Это значит, что реакция человека есть, а болезни - нет.

Терапевт отметил, что самочувствие ухудшается из-за разных факторов: стресс, бессонница, переутомление, прием определенных препаратов и другие.

Кому ставили диагноз ВСД? «Больных проверяли, не находили никаких отклонений, больному ставили этот диагноз», - объяснил Кондрахин.

Для точного выявления причины недомогания нужно долго и тщательно обследоваться. Обычно медики при поставке ВСД рекомендуют обратиться к специалистам другого профиля. Однако не все люди готовы проверяться у врачей в течение длительного времени.

Кондрахин отметил, что теперь диагноз ВСД больше не ставят. Он был популярен в советской медицине, потому что тогда врачи не могли представить неизвестных заболеваний. Современная медицина продвинулась глубоко, поэтому медики способны выявить больше недугов, которые раньше относились к вегетососудистой дистонии.