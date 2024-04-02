02 апреля 2024, 03:16

Колопроктолог связал развитие геморроя с долгим сидением на унитазе

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Длительное просматривание гаджетов сидя на унитазе может привести к развитию геморроя. Об этом сообщил РИАМО врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов.

«Частая причина развития геморроя среди современных людей - длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты», - сказал он.

Авторы статьи отметили, что зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана.

Врач-колопроктолог Константин Овчинников рассказал , что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Этой проблемой, как пояснил медик, часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. Иногда болезнь появляется у беременных женщин и тех людей, которые занимаются тяжелой физической работой.

Гаджеты Болезни
02 апреля 2024, 02:34
Врач назвал продукты, содержащие вредные для здоровья трансжиры
Pixabay
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Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

«Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел», - пояснил диетолог.

Пользы от твердых жиров нет, а при частом употреблении транжиров в пищу увеличивается риск смерти от любых причин на 34%. Транжиры содержатся в заменителях сливочного масла, в маргарине, фастфуде, попкорне, кексах, пирожных, пончиках, заменителях молока и сливок для кофе, пицце, глазури и многом другом. Семирядов добавил, что закон не обязывает производителя указывать трансжиры в составе.

Ранее врачи назвали фастфуд источником самых опасных жиров в рационе. Один гамбургер с картошкой фри - это около 1500 калорий, к тому же такая пища насыщена трансжирами.

Еда Врачи Диеты Продукты
01 апреля 2024, 09:03
Важный онкологический препарат пропал с полок российских аптек
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Онкологический препарат уромитексан, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, исчез из аптек ряда российских городов. Об этом сообщили «Ведомости».

Дефицит препарата зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Ижевске и других городах.

По информации издания, компания Baxter решила вывести лекарство с российского рынка. На такой шаг производители могли пойти из-за экономических причин: инфляции и дорожающей логистики.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также заявил, что в России нельзя быстро повысить цену на уромитексан, так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в аптеках возник дефицит фавипиравира - лекарства для лечения COVID-19. Препарата не было ни в одной из московских, петербургских, новосибирских и других аптек, подключенных к онлайн-агрегатору.

Саратов Санкт-Петербург Лекарства Россия Аптеки Москва
31 марта 2024, 04:54
Названы самые опасные яды на столе, вызывающие воспаление и рак
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Дешевый пакетированный чай, заплесневелый хлеб и сыр в нарезке могут содержать афлатоксины, которые выделяются плесенью. Они ослабляют иммунную систему человека и запускают онкологические процесс в печени, рассказала в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая.

Специалист предупредила, что плесень часто встречается в быту и содержит группу очень токсичных и аллергенных веществ. Если она появилась на продукте, то ее нельзя убрать и употребить продукт в пищу, так как он уже полностью заражен.

Помойнецкая добавила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов негативно влияют на легкие и печень.

«Плесень выделяет токсин, тропный (опасный) к печени и легким. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда», - подчеркнула она.

Врач добавила, что от заплесневелых продуктов нужно избавляться, так как плесневый яд устойчив к термической обработке и, например, переварить то же варенье не получится.

Ранее физиолог Александр Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства, а также забитая продуктовыми крошками дренажная система.

Еда Болезни Врачи Онкология Продукты
31 марта 2024, 03:08
Россиянам назвали разрешенные в пост белковые продукты
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Соблюдающие пост люди переходят на растительную пищу. Однако из-за дефицита белка и аминокислот организм может испытывать сильный стресс. В рацион нужно добавить грибы, орехи и масло, рассказала kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

По словам медика, для поддержания нервной и кроветворной систем организму необходимо получать витамины группы В и белок. В максимальном количестве они есть в мясе, яйцах и печени. Во время поста их можно заменить растительными продуктами, например, орехами, грибами и брокколи.

Слова Денисенко подтвердила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического института Екатерина Баньковская.

Она пояснила, что орехи содержат растительный белок и большое количество ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека. Они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают сердечную и мозговую деятельность.

Весенний рацион должен быть разнообразным и питательным, поэтому его можно разнообразить сырами и морепродуктами. Также важно в ключить овощи и фрукты , рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская.

Диеты Продукты Наука

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