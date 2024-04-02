Колопроктолог связал развитие геморроя с долгим сидением на унитазе

Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

«Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел», - пояснил диетолог.

Пользы от твердых жиров нет, а при частом употреблении транжиров в пищу увеличивается риск смерти от любых причин на 34%. Транжиры содержатся в заменителях сливочного масла, в маргарине, фастфуде, попкорне, кексах, пирожных, пончиках, заменителях молока и сливок для кофе, пицце, глазури и многом другом. Семирядов добавил, что закон не обязывает производителя указывать трансжиры в составе.

Ранее врачи назвали фастфуд источником самых опасных жиров в рационе. Один гамбургер с картошкой фри - это около 1500 калорий, к тому же такая пища насыщена трансжирами.