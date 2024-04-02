Колопроктолог связал развитие геморроя с долгим сидением на унитазе
Длительное просматривание гаджетов сидя на унитазе может привести к развитию геморроя. Об этом сообщил РИАМО врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов.
«Частая причина развития геморроя среди современных людей - длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты», - сказал он.
Авторы статьи отметили, что зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана.
Врач-колопроктолог Константин Овчинников рассказал , что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Этой проблемой, как пояснил медик, часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. Иногда болезнь появляется у беременных женщин и тех людей, которые занимаются тяжелой физической работой.