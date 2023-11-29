Коклюш, ковид или аллергия. Иммунолог объяснил причину нетипичного кашля после ОРЗ

Причиной кашля могла стать плесень. Владимир Болибок напомнил, что осень в этом году наступила рано, случались перепады температуры , листья быстро опали и до первого снега лежали на земле.

«Листва преет, в ней нарастают плесень, грибы. Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», - сказал врач.

Больным он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследование. Владимир Болибок заявил, что сделать это можно как в коммерческих, так и государственных клиниках.

Владимир Болибок заявил, что симптомы инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae, и распространившейся осенью 2023 года похожи. Он допустил и другой вариант - мутацию коронавируса. Иммунолог опроверг лишь появление совершенно нового заболевания.

«Не исключено, что и COVID-19 мутировал, и что-то снова появилось на основе коронавируса. Но я очень сомневаюсь, что ковид, потому что сейчас все настороженно это воспринимают, проводят обследования, ПЦР-тестирования. Если говорить про вирусы, то маловероятно, что это какая-то совсем неизвестная вирусная инфекция», - сказал специалист.

Аллергия на плесень Иммунолог предположил, что СМИ распространили недостоверную информацию о большом количестве заболевших с нетипичными симптомами. По его данным, у госпитализированных с пневмонией по-прежнему во многих случаях диагностировали COVID-19.

Старая-новая бактерия Он не исключил, что затяжной кашель связан с новым подвидом коронавируса или инфекцией. Например, бактерия, которая в прошлом спровоцировала заболеваемость в Китае, могла проявиться в России.