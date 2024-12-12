12 декабря 2024, 09:26

Клиника академика Ройтберга в Химках стала лучшей по клиентоцентричности в стране

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Клинику академика Ройтберга (АО «Медицина») в Химках признали лучшей по внедрению стандартов клиентоцентричности в России. Награду вручили в рамках конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», организованного Минздравом России.

Крупнейший центр ядерной медицины «Институт ядерной медицины» открыли в 2021 году в Химках. Клинику тогда посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Почетные гости отметили, что это первый центр такого масштаба в России: передовые технологии, современные аппараты и сотрудники с огромным опытом обеспечивают высокий уровень лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

В феврале на базе клиники начал работу первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 с инновационной системой искусственного интеллекта. Эта система позволяет обнаруживать на ранних стадиях самые мелкие злокачественные образования и повышает точность диагностики онкозаболеваний до 93%. Специальная технология ASiR-V сокращает время проведения исследования и повышает безопасность процедуры.

«Институт ядерной медицины» АО «Медицина» стал первой клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи JCI и трижды подтверждавшей соответствие этим стандартам.

Критерии оценки При выборе лучших клиник из всех заявленных комиссия учитывала доступность медицинской помощи, удовлетворенность пациентов и условия труда сотрудников.

В «Институте ядерной медицины» (ИЯМ), обособленном подразделении АО «Медицина», оказывают услуги лечения по полису обязательного медицинского страхования, хотя медучреждение относится к системе частного здравоохранения.

В 2023 году Клиника академика Ройтберга оказала помощь 27 760 пациентам в Московской области по полису ОМС и получила высокую оценку качества услуг - 95,1 балла из 100.

Жители Подмосковья высоко оценили услуги по полису ОМС, работу врачей и доступность высокотехнологичного обслуживания. Пациенты дали самую высокую оценку практически по всем важным аспектам обслуживания по ОМС.

«Мы выражаем искреннюю благодарность администрации Московской области за поддержку и внимание к развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», - отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Лучшая из частных Задачей конкурса было выявление успешной практики в области государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения. Премию победителям в пяти номинациях на торжественной церемонии вручил первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

Клиника имени Ройтберга выиграла в новой номинации - «Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности». Эта номинация стала продолжением федерального проекта «Государство для людей», призванного повысить качество жизни населения и уровня доверия к государству.

Здравоохранение Награды Врачи Медицина
11 декабря 2024, 08:57
Детей с ожирением в России захотели лечить с помощью резекции желудка
Freepik
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Минздрав России разработал проект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. В него впервые включили хирургические методы медицинской помощи: гастрошунтирование, бандажирование и резекция желудка.

При этом авторы убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры из списка профилактических методов.

При этом, как уточнил «Коммерсант» , финансирование таких операций государством все равно предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

По словам хирурга Александра Неймарка, гастрошунтирование и резекция желудка - это высокоэффективные методы, которые признаны золотым стандартом в борьбе с сильным ожирением. Но подобные операции можно делать детям при достижении полового созревания, подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала гиподинамию и чрезмерную нагрузку в школе причинами для появления ожирения у детей. Также важную роль имеет питание ребенка.

Дети Минздрав Врачи Россия Ожирение
10 декабря 2024, 07:29
Россиян предупредили об опасности смешивания алкоголя с энергетиками
Unsplash
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Сочетание спиртных напитков с энергетиками существенно повышает риск отравления алкоголем. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, в энергетических напитках содержится много сахара и кофеина, которые маскируют признаки опьянения.

«Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», - сказала Майорова.

Также врач назвала особенно вредным смешивание спиртного с газировкой. Газы ускоряют всасывание алкоголя в кровь, что приводит к стремительному опьянению. Еще такие коктейли очень калорийные и сильнее обезвоживает организм.

Ранее нутрициолог Ольга Воробьева посоветовала пить больше минеральной воды или рассола во время похмелья, а также воздержаться от сладкой газировки и чая. Еще не стоит подвергать себя дополнительным нагрузкам, например, не идти в баню, чтобы не ухудшать ситуацию с потоотделением.

Санкт-Петербург Врачи Алкоголь
07 декабря 2024, 05:52
Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии
Unsplash
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Внезапная потеря веса или постоянная усталость могут говорить о развитии онкологического заболевания. Об этом «Доктор Питер» предупредила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, если человек не менял ничего в привычном ритме жизни, но вдруг потерял минимум 5% веса, то ему стоит обратиться к врачу. При этом профессор отметила, что признаки развития рака зависят от типа новообразования и того, где опухоль располагается.

На ранней стадии говорить о ее наличии может постоянное чувство усталости, а также кашель без других симптомов ОРВИ и проблемы с глотанием. Еще на рак могут указывать увеличение лимфоузлов и трансформация родинок.

«Наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорят о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае», - заключила Драпкина.

Ранее онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что здоровый образ жизни не гарантирует полную защиту от рака.

Болезни Врачи Рак
07 декабря 2024, 04:58
Врач предупредил об опасности подушек
РИА «Новости»
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Подушки для сна следует регулярно чистить, чтобы не допустить размножения плесени и клещей. В обратном случае у домочадцев могут появиться прыщи и аллергия, сообщила Lenta.ru врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова.

«На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень при повышенной влажности», - предупредила она.

В подушках, по словам Абрамовой, обитают клещи. Все эти «гости» могут спровоцировать болезни дыхательной системы , аллергию и появление прыщей.

Для профилактики врач посоветовала выбирать постельные принадлежности из качественных материалов, регулярно чистить, а в случае появления плесени полностью заменить. Абрамова призвала также соблюдать правила личной гигиены и не ходить по дому в уличной одежде.

Появляющаяся от клещей и плесени аллергия может привести к астме, предупредила завотделением «Бронхиальная астма» Института иммунологии ФМБА России Оксана Курбачева. По ее словам, этот диагноз имеет один человек из 20.

Болезни Медицина

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