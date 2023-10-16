Клинические исследования вакцин от нового штамма коронавируса начались в Москве

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В исследованиях сможет участвовать любой здоровый россиянин старше 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел этим заболеванием в течение последних шести месяцев. Кроме того, он не должен иметь более трех вакцинаций. Также желающий стать добровольцем не должен болеть ОРВИ в последние 14 дней и не ставить любые другие прививки в течение 30 дней.

Ранее стало известно о том, что университет «Дубна» представит бюджетный вариант тест-полосок для диагностики COVID-19. Химики использовали для аналитических меток вместо дорогостоящего коллоидного золота более дешевые и эффективные углеродные точки.

Исследования пройдут на базе двух столичных поликлиник и Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В каждом из них примут участие 50 добровольцев, которых будут наблюдать в течение 90 дней.