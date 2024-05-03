«Каждый может». Жителей Подмосковья призвали не бояться диспансеризации

«Люди идут достаточно охотно. Все виды обследования при диспансеризации безболезненные. Если есть какая-то патология, лучше выявить ее на ранних стадиях. Это даст шанс для полного излечения», - отметила собеседница телеканала.

Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап - скрининговый: это быстро, удобно, практично, массово, пояснила врач. Он включает флюорографию, маммографию для женщин, анализ крови, по которому медики смотрят предрасположенность человека к заболеваниям, например, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкопатологиям. При диспансеризации врачи обязательно проверяют внутриглазное давление.

Проводится анкетирование, и на основании этих данных медики делают вывод - требуется ли пациенту углубленное обследование. Если выявлена патология, пациента направляют на второй этап, который «раскручивает по максимуму» патологию, которую подозревают врачи. Исходя из результата, дальше маршрутизируют пациента, рассказала Бульбас.

Если человек ответственно отнесется к заполнению анкеты, если ответы будут максимально точными, то у врача будет возможность задуматься о здоровье пациента, подчеркнула собеседница телеканала.

Диспансеризация занимает до двух часов, если пациент пришел с утра, когда происходит забор крови.

«Каждый человек может уделить своему здоровью два часа», - уверена Бульбас.

В поликлиниках выделены отдельные кабинеты, которые занимаются непосредственно диспансеризацией, добавила заместитель главврача.