03 мая 2024, 01:22

«Каждый может». Жителей Подмосковья призвали не бояться диспансеризации

Телеканал «360»
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Диспансеризацию можно пройти всего за два часа и без записи. Исследования безболезненные, но они помогут выявить патологию на ранней стадии, рассказала в интервью 360.ru Юлии Минаковской заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Подольской областной больницы Ольга Бульбас.

«Люди идут достаточно охотно. Все виды обследования при диспансеризации безболезненные. Если есть какая-то патология, лучше выявить ее на ранних стадиях. Это даст шанс для полного излечения», - отметила собеседница телеканала.

Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап - скрининговый: это быстро, удобно, практично, массово, пояснила врач. Он включает флюорографию, маммографию для женщин, анализ крови, по которому медики смотрят предрасположенность человека к заболеваниям, например, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкопатологиям. При диспансеризации врачи обязательно проверяют внутриглазное давление.

Проводится анкетирование, и на основании этих данных медики делают вывод - требуется ли пациенту углубленное обследование. Если выявлена патология, пациента направляют на второй этап, который «раскручивает по максимуму» патологию, которую подозревают врачи. Исходя из результата, дальше маршрутизируют пациента, рассказала Бульбас.

Если человек ответственно отнесется к заполнению анкеты, если ответы будут максимально точными, то у врача будет возможность задуматься о здоровье пациента, подчеркнула собеседница телеканала.

Диспансеризация занимает до двух часов, если пациент пришел с утра, когда происходит забор крови.

«Каждый человек может уделить своему здоровью два часа», - уверена Бульбас.

В поликлиниках выделены отдельные кабинеты, которые занимаются непосредственно диспансеризацией, добавила заместитель главврача.

Исследования Подольск Больницы Болезни Врачи Работа Диспансеризация
23 апреля 2024, 19:29
Ограничения продажи йода в России объяснили ошибкой
РИА «Новости»
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Спиртовой раствор йода попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки, поскольку его занесли в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».

«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена», - пояснил представитель ведомства.

Йод попал в перечень ПКУ, что подтверждалось письмом Минздрава. Это означало, что покупателям нужно было получить рецепт на йод на бланке строгой отчетности. А аптеки, в свою очередь, должны были организовать специальные условия хранения йода.

При этом каждая организация должна вести ПКУ и регистрировать продажу, списание или прием таких препаратов. Ранее власти расширил и список жизненно важных лекарств. Сейчас в него входит более 800 наименований препаратов.

Здравоохранение Минздрав Аптеки
23 апреля 2024, 05:57
Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с онкологией
Freepik
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Некоторые продукты могут оказать терапевтический эффект и снизить риски развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева.

По ее словам, существуют растительные продукты, которые способны влиять на ДНК. Они оказывают эпигенетическое влияние, то есть как бы управляют генами. Другими словами, ставят на определенных участках ДНК своего рода метки, благодаря чему гены либо блокируют выработку каких-то белкой, либо наоборот ее активируют.

По словам Мальцевой, искусственный интеллект уже определил 111 фитонутриентов, способствующих лечению онкозаболеваний. Так, они содержатся в терпком винограде, моркови, апельсинах, укропе и кинзе.

При этом существуют продукты, способные спровоцировать развитие таких болезней. Если раньше это были, к примеру, ядовитые ягоды, то сейчас речь идет о фастфуде, предупредила биолог.

Ранее онколог и химиотерапевт Антон Иванов посоветовал снизить употребление красного мяса и несвежей пищи, которые могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований.

Питание Врачи Онкология Продукты Наука
21 апреля 2024, 17:10
Был «коньякистом». Академик Бокерия признался, что больше 10 лет не пьет алкоголь
Телеканал «360»
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Президент центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рекомендовал ценить свое время и не тратить его на распитие алкоголя. О том, как ему удалось сохранять здоровье, академик рассказал в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка».

Он вспомнил, что родные сначала удивились его решению, но потом приняли это. Также кардиолог обратил внимание на важность трезвости для человека и предупредил беременных женщин, что им ни в коем случае нельзя употреблять спиртное даже в небольших количествах.

«Алкоголь не имеет никакого смысла», - заключил Бокерия.

Ранее академик высказал свое мнение о том, должны ли взаимодействовать между собой врачи из разных стран. Кардиолог заявил, что специалистам следует налаживать контакты и делиться опытом.

Бокерия признался, что уже 10 лет не притрагивается к алкоголю.

«Честно могу сказать, что водку я пил несколько раз в жизни всего. Небольшой период я был „коньякистом“ определенного сорта коньяка. Но уже больше 10 лет я не употребляю никакой алкоголь», - отметил он.

Академик добавил, что он выработал для себя ряд правил, в том числе касающихся спиртных напитков. По мнению врача, из-за алкоголя человек теряет свое время и здоровье.

«Для меня время - очень ценный продукт всю жизнь. И я понимал, что это отнимает то самое время. Малого того, что ты три часа сидишь с друзьями, ты же потом не можешь ничего делать», - объяснил Бокерия.

Здравоохранение Врачи Алкоголь Россия Интервью Медицина
20 апреля 2024, 18:52
«Какая политика, если человеку плохо?» Бокерия — о взаимодействии врачей в мире
Телеканал «360»
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Здоровье человека должно оставаться вне политики, и в сотрудничестве медиков из разных государств не должно быть ограничений. Такое заявление в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка» сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Какая может быть политика, если человеку плохо и он может умереть? <…> Я категорически против того, чтобы какие-то запреты существовали во взаимодействии врачей разных стран», - подчеркнул ученый.

Бокерия отметил, что работал во многих странах, проводил операции даже на Кубе - и всегда находил общий язык с коллегами.

«Мы друг друга понимаем без слов», - поделился Бокерия.

Сейчас, по мнению собеседника «360», у России не так много международных контактов в сферах медицины, образования и культуры, но их нужно развивать.

«Конечно, надо дружить, надо договариваться. Связи нужны, чтобы наши люди лучше жили. Это относится к медицине, образованию, культуре. <…> Я за то, чтобы руководители государств встречались, договаривались - чуть-чуть, а дальше мы уже сами», - с улыбкой произнес он.

В том же интервью Лео Бокерия предположил, почему основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому не помогли прививки от ковида. Возможно, он не консультировался с врачами и самостоятельно принимал решения о своем здоровье, отметил академик.

США Великобритания Здравоохранение Врачи Ученые Россия Медицина

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