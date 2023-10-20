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«Вы, наверное, самый спортивный президент, поэтому активно поддерживаете сдерживание табакокурения, алкоголизацию. У нас сейчас еще одно такое направление борьбы - это ожирение», - сказал он Владимиру Путину.

Ожирением, по словам Михаила Мурашко, страдают 11% россиян. Он заявил, что в 2023 году провели конференцию по этой проблеме.

Министр напомнил, что 78 субъектов внедрили единую информационную систему и искусственный интеллект, а до конца года к проекту должны подключиться все регионы. Он предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям спортом - оформлять справки в электронном виде без посещения врача. Для этого пациент должен регулярно проходить профосмотр и диспансеризацию.

Продукты с высокой энергетической ценностью и вредными веществами в России могут начать маркировать. Такую идею обсудили в правительстве. Специальный знак поставят на упаковки с газировкой, чипсами и другими закусками.