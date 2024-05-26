26 мая 2024, 03:52

Каша — не лучшее начало дня. Врачи назвали три ошибки при выборе продуктов на завтрак

Freepik
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Многие привыкли начинать свой день с каши, но такой завтрак нельзя назвать полезным. Врачи рассказали, что лучше всего выбирать на первый прием пищи. Рекомендации появились на странице проекта Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Самая распространенная ошибка в первый прием пищи - упор на углеводы. Организм быстро перерабатывает такую еду, поэтому она не дает долгого чувства насыщения. В связи с этим привычные с детства каши не относятся к полезному завтраку, так как они состоят в основном из углеводов.

«Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго», - посоветовали специалисты.

Еще одна вредная пищевая привычка - заканчивать завтрак шоколадкой или пирожным. Сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови и приводит к набору лишнего веса.

Полностью отказаться от завтрака или перенести его ближе к обеду - тоже плохая идея. Это может привести к проблемам со здоровьем и ожирению.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила, что английский завтрак, состоящий из жаренных яиц, колбас и бекона, может обострить болезни ЖКТ.

Еда Болезни Врачи Роспотребнадзор Продукты
25 мая 2024, 16:25
Япония столкнулась с ростом заражения гемолитическим стрептококком
Unsplash
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Число случаев развития гемолитической стрептококковой инфекции, которая вызывает омертвение кистей рук и стоп и может привести к летальному исходу, за первый квартал в Японии обновило годовой максимум. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, только за апрель и май врачи выявили более 800 новых пациентов. В прошлом году за все 12 месяцев был 941 заболевший.

Молниеносная гемолитическая стрептококковая инфекция в основном вызывается бактерией, которая передается воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями, а также через пищу. Кроме того, патоген проникает через раны и порезы, что приводит к некрозам.

Причину увеличения числа пациентов врачи назвали смягчением мер против коронавирусной инфекции. Они призвали людей чаще мыть руки, а также проводить дезинфекцию ран.

Минздрав Японии назвал вспышку заболевания локальной и подчеркнул, что угрозы распространения болезни нет.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что гемолитический стрептококк атакует людей со сниженным иммунитетом. Он может вызвать пародонтит, ангину, фарингит, а в тяжелых случаях к гнойному воспалению жировой ткани.

Болезни Врачи Япония
25 мая 2024, 04:11
Петербургские врачи спасли пациента с девятью литрами мочи в мочевом пузыре
Freepik
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Врачи Елизаветинской больницы спасли пациента, выведя из его организма почти девять литров мочи. Об уникальном случае урологической практике сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациента перевели из другой больницы с диагнозом «гигантское образование в брюшной полости». Врачи экстренно провели исследования и пришли к неожиданному выводу.

«Оказалось, образование, которое занимало большую часть брюшной полости, - это перерастянутый мочевой пузырь. Установив мочевой катетер, уролог выпустил из пациента почти девять литров мочи», - рассказали в больнице.

Уникальность этого случая заключается в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин обычно не превышает 700 миллилитров. А самый большой объем мочи в организме человека, описанный в мировой практике, составлял 11 литров.

Врачи диагностировали у петербуржца доброкачественную гиперплазию предстательной железы (аденому простаты), хроническую задержку мочи, цистит и камни в мочевом пузыре. Пациента выписали после симптоматической терапии. Но вскоре снова госпитализируют - уже на плановое лечение.

Ранее сообщалось, что врачи Елизаветинской больницы вытащили железный крюк из головы пациента.

Санкт-Петербург Больницы Болезни Врачи
24 мая 2024, 21:23
Форум «Лекарственная безопасность» представил расширенную деловую программу
Pxhere
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На форуме «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ-2024 пройдут экспертные сессии, круглые столы, а также заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса. Его расширенную деловую программу опубликовали на официальном сайте Российского фармацевтического форума.

Организаторами выступили фонд «Росконгресс» и Министерство здравоохранения России при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы.

«Лекарственная безопасность, обеспечение граждан доступными, эффективными, качественными лекарственными средствами - безусловный приоритет нашей работы», - подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности и обеспечение лекарственного суверенитета инициативы поддерживают на государственном уровне. Кроме того, в стране успешно разрабатывают новые перспективные лекарства.

«Сегодня доля российских лекарств на рынке увеличивается, растет и экспортный потенциал отрасли, что является показателем качества, безопасности и доступности выпускаемой продукции», - сказал Мурашко.

В рамках деловой программы форума пройдет сессия «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов». На ней обсудят перспективы развития и использования системы мониторинга движения препаратов, обеспечение прозрачности и безопасности в секторе онлайн-торговли лекарствами и другие актуальные вопросы.

Участники сессии «Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?» рассмотрят лучшие отечественные и международные практики и кейсы финансирования фармацевтических инноваций. А сессию «Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество» посвятят роли женщин в системе здравоохранения.

Здравоохранение Лекарства Россия Бизнес ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 14:45
Фейк: обтирания спиртом помогают снизить температуру
Unsplash
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В Сети публикуют «эффективные» методы лечения, в частности, тиражируют информацию о пользе обтираний спиртом при температуре. Однако эти «бабушкины рецепты» не соответствуют действительности.

Этот процесс создает ложный эффект охлаждения. А температура тела не изменяется или продолжает расти. Нарушение терморегуляции в худшем случае только усугубит состояние ребенка, уточнила Верещинская.

«Если адекватная доза жаропонижающего, которую назначил врач, вместе с „раскутыванием“ не помогают и хочется применить физические методы охлаждения, лучше просто обернуть ребенка в мокрое прохладное полотенце», - рассказал врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кирилл Камнев.

Также можно встать с ребенком под теплый душ и медленно убавлять температуру до прохладной. Эти действия помогут снизить за две-пять минут температуру на пару градусов.

А уксус, которым иногда советуют заменить спирт, может привести к ожогу. Поэтому такой метод тоже небезопасен.

Таким образом, информация о том, что обтирания спиртом - эффективное средство для снижения температуры, недостоверна. Это опасно, может отравить организм и нарушить терморегуляцию, что усугубит состояние больного. Особенно нельзя проводить эту процедуру детям.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк В Сети до сих пор продолжают рекомендовать народные методы лечения заболеваний. В частности, портал «Алкофан» опубликовал статью, в которой уверяют, что температуру можно сбить при помощи растирания спиртом. Но это не является достоверной информацией.

Правда Врачи предупреждают об опасности растирания спиртом, особенно для детей. Младенцы, в отличие от взрослых, фактически дышат кожей, через нее в организм очень легко проникают разные вещества. Растирание может привести к опьянению ребенка. Это спровоцирует интоксикацию и при ухудшении состояния помешает врачу установить диагноз.

Как отметила заведующая приемным отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Елена Верещинская, водка нарушает терморегуляцию.

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