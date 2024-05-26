Самая распространенная ошибка в первый прием пищи - упор на углеводы. Организм быстро перерабатывает такую еду, поэтому она не дает долгого чувства насыщения. В связи с этим привычные с детства каши не относятся к полезному завтраку, так как они состоят в основном из углеводов.

«Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго», - посоветовали специалисты.

Еще одна вредная пищевая привычка - заканчивать завтрак шоколадкой или пирожным. Сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови и приводит к набору лишнего веса.

Полностью отказаться от завтрака или перенести его ближе к обеду - тоже плохая идея. Это может привести к проблемам со здоровьем и ожирению.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила, что английский завтрак, состоящий из жаренных яиц, колбас и бекона, может обострить болезни ЖКТ.