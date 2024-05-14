Кардиологи из США выделили три самых полезных для сердца фрукта

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Доктор Дипак Вивек отметила, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. Яблоки обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа.

Доктор Дженнифер Миерес рассказала о полезных свойствах груши и вишни. Эти растительные продукты снижают давление и уровень холестерина в крови, благодаря чему сокращаются риски развития сердечных заболеваний.

Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок. Он помогает снижать артериальное давление.