Кардиолог рассказал, как пережить магнитные бури без последствий
Чтобы пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья, нужно снизить физическую нагрузку, вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и следить за артериальным давлением. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Чтобы пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья, нужно снизить физическую нагрузку, вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и следить за артериальным давлением. Об этом « Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
«Если боитесь последствий магнитной бури - уменьшите физические нагрузки. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска - кровяное и артериальное давление», - отметил врач.
Кардиолог подчеркнул, что «только ЗОЖ» поможет без последствий пережить магнитную бурю, а также снижение количества употребляемых алкоголя и калорий. Также важен здоровый сон. Врач не рекомендовал изменять схему приема лекарств, это чревато серьезными последствиями.
В атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний.