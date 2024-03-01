Кардиолог перечислил симптомы приближающегося инфаркта

«Это выраженные боли за грудиной: жжение, давление, чувство нехватки воздуха. Иногда они отдают в лопатку или в руку, но прежде всего болит за грудиной. Это говорит о том, что сердцу не хватает кислорода», - объяснил медик.

По его словам, во время приступа человек обычно останавливается, ложится и пьет нитроглицерин, а спустя 10-15 минут ему становится легче. Подобные приступы врачи называют стенокардией, когда нехватка кислорода временное явление.

Если же это состояние длится до получаса, причем даже при приеме лекарства, следует говорить о наличии предынфарктного состояния. Здесь до инфаркта недалеко, поэтому во всех этих случаях лучше вызвать скорую помощь. Медики снимут электрокардиограмму, осмотрят пациента и точно скажут, что делать.

Ранее сомнолог Павел Кудинов предупредил о рисках при храпе , начиная от остановки дыхания во сне и заканчивая возникновением инфарктов и инсультов.