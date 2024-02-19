Кардиолог назвал укрепляющие сосуды жирные продукты

Мононенасыщенные жиры содержатся в орехах, фруктах и в красном мясе. Они считаются очень полезными для сосудов.

Полиненасыщенные жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Они содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах подсолнечника и кунжута, а также в некоторых видах мяса. Врач напомнила о важности контролировать меру употребления этих продуктов.

Трансжиры в фастфуде, тортах, соусах и других распространенных продуктах, способствуют повышению уровень «плохого» холестерина и усугублять атеросклероз. Из-за рисков, связанных с сердечно-сосудистой системой, Бокерия рекомендовала отказаться от такой пищи.

Терапевт Виктория Иванова ранее напомнила, что если человек постоянно питается жареной пищей, то увеличивается риск развития диабета и рака.