Кардиолог назвал нетипичные причины длительного кашля

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Самой распространенной причиной кашля являются болезни легких и дыхательных путей, например, инфекция или аллергия. Длительный кашель также может быть последствием деятельности, которая требует частых разговоров.

Кроме этого, кашель по утрам может свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний бронхов или легких из-за курения. Этот симптом может быть и следствием болезней сердца, при хронической сердечной недостаточности возникает легочная гипертензия.

«Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в легких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель», - рассказал Кондрахин.

Длительный кашель может говорить о заболевании ЖКТ, например, гастроэзофагеального рефлюкса. Такой кашель возникает после длительного сна и сопровождается жжением в груди.