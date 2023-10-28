Кардиолог Гаглошвили назвал смертельные ошибки в питании при густой крови

Гаглошвили указал, что при показателях густой крови необходимо придерживаться сбалансированного питания, которое исключает риск обезвоживания организма.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», - уточнил врач.

В свою очередь токсиколог Михаил Кутушов отметил, что выявить повышенную густоту крови можно, сдав общий анализ. Если проблему все же диагностировали, то в первую очередь человек должен исключить из своего рациона сахар.

Ранее кардиолог Анна Бирюкова ранее назвала продукты, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В списке оказались фастфуд и кондитерские изделия.