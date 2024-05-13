Кардиохирург Бокерия перечислил способы, как продлить себе жизнь

При этом не стоит забывать про генетику, добавил академик.

Бокерия отметил, что по мере улучшения системы здравоохранения в лучшую сторону изменится и человеческий образ жизни. Это приведет к тому, что продолжительность жизни людей увеличится.

«Но по-разному - в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», - отметил он.

Бокерия подчеркнул, что для увеличения срока жизни нужно устранить основные причины смертности. К ним он отнес сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также травмы.

При этом Бокерия отметил, что в настоящее время даже люди, у которых диагностировали хронические заболевания, могут прожить с ними еще около 20 лет.

Ранее врач Дэн Бюттнер рассказал, что в рацион долгожителей входят черная фасоль и грецкие орехи.