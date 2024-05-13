13 мая 2024, 05:49

Кардиохирург Бокерия перечислил способы, как продлить себе жизнь

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Демографическая ситуации в России сложилась непростая, поэтому россиянам необходимо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать про физическую активность. Об этом рассказал «Известиям» президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

При этом не стоит забывать про генетику, добавил академик.

Бокерия отметил, что по мере улучшения системы здравоохранения в лучшую сторону изменится и человеческий образ жизни. Это приведет к тому, что продолжительность жизни людей увеличится.

«Но по-разному - в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», - отметил он.

Бокерия подчеркнул, что для увеличения срока жизни нужно устранить основные причины смертности. К ним он отнес сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также травмы.

При этом Бокерия отметил, что в настоящее время даже люди, у которых диагностировали хронические заболевания, могут прожить с ними еще около 20 лет.

Ранее врач Дэн Бюттнер рассказал, что в рацион долгожителей входят черная фасоль и грецкие орехи.

Врачи
12 мая 2024, 11:30
Госдума поднимет вопрос дефицита кадров в здравоохранении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты Государственной думы в ходе обсуждения предложенной кандидатуры на пост министра здравоохранения России поднимут вопрос дефицита медицинских кадров. Об этом во время пресс-подхода заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Обязательно поднимем проблему дефицита кадров в здравоохранении», - сказал он.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее предложил сохранить пост министра здравоохранения за Михаилом Мурашко. Он занимает должность с 2020 года, в 2022-м Мурашко курировал вопросы импортозамещения медицинского оборудования из-за западных санкций и вопросами логистики препаратов.

РБК со ссылкой на знакомый с кадровым решением источник заявлял, что Мурашко войдет в новый состав правительства.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия не поддержит 11 кандидатов в кабмин.

Здравоохранение Госдума РФ Депутаты Россия Михаил Мишустин
12 мая 2024, 03:43
Названы два продлевающих жизнь продукта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врач Дэн Бюттнер на протяжении десятилетий анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире и сделал вывод, что черная фасоль и грецкие орехи помогают продлить жизнь. Его исследование опубликовало издание Business Insider.

Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов , чтобы поддержать иммунную систему.

Еда Питание Врачи Продукты
12 мая 2024, 02:48
Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

«В каждом меню кафе „быстрой еды“ есть салаты, которые приветствуются диетологами. Чтобы утолить голод, лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», - пояснил он.

По словам Асанова, между разными видами мяса лучше выбрать курицу, а не свинину или говядину. Картофель рекомендуется не сочетать с мясом. При выборе соуса терапевт посоветовал взять кетчуп или горчицу, и не покупать соусы на основе майонеза.

Также врач напомнил любителям суши и роллов, что рис считается диетическим продуктом. Но полезен неочищенный коричневый рис, так как в его шелухе содержится много витаминов и минералов, а белый рис добавляет блюдам калорийности. Полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но нужно соблюдать меру, резюмировал Асанов.

Диетолог Екатерина Казачкова ранее отмечала, что съесть фастфуд можно один раз в две недели. Это поможет не набрать лишний вес, и насладиться любимым блюдом.

Еда Врачи Продукты
11 мая 2024, 05:55
Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прием воды с содой для лечения изжоги приведет к печальным последствия, в том числе повысит риск развития рака. Это неэффективное лечение, объяснила в интервью изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», - добавила врач.

Врач предупредила, что пищевая сода обладает щелочными свойствами. Она негативно влияет на пищеварительные процессы.

Если применять ее для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге, то сначала боль может на время утихнуть, а потом вернуться с новой силой.

Кашух объяснила, что растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, нейтрализующий кислоту желудочного секрета. После этого желудок начинает усиленно производить соляную кислоту, чтобы восстановить прежнюю кислотной желудочного сока. Во время этого процесса образуется углекислый газ, который опять приводит к изжоге и вздутию.

По ее словам, вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты, а если изжога часто повторяется, то обратиться к врачу. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта с таким лечением возрастают риски повредить слизистую желудка и повысить риски развития рака.

Ранее Кашух предупредила россиян, что сдобные куличи с добавлением молока и сливочного масла нельзя хранить больше недели.

Лекарства Врачи Онкология

Новости по теме