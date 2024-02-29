29 февраля 2024, 02:50

Канадские ученые назвали причину ускоренного старения кожи

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Ученые из Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека обнаружили потенциальную причину ускоренного старения кожи. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Специалисты объяснили, что старение кожи является многофакторным процессом, на который влияют и внутренние, и внешние факторы. Ученые заинтересовались тем, как сигаретный дым и солнечные лучи в совокупности воздействуют на кожные покровы человека.

«Сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов», - говорится в материале.

Ранее издание «Дни.ру» написало, какие факторы влияют на внешний вид женщины. Недостаточный уход за кожей, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок и стрессы отражаются на женской красоте, причем в худшую сторону.

До этого доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что употребление такого напитка, как чайный гриб, помогает замедлить процесс старения благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Канада Ученые Красота Наука
29 февраля 2024, 02:58
Названы эффективные способы избавления от храпа
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Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому необходимо от него избавляться. Эффективные методы борьбы с ним в беседе с «Аргументами и фактами» назвал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

По словам врача, из-за храпа возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне - кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Борисовский уточнил, что у людей с апноэ чаще наблюдается недосып, который увеличивает вероятность развития диабета.

Самый простой способ избавиться от храпа - постараться не спать на спине. Также нужно заменить подушку на более высокую и жесткую.

Кроме того, Борисовский посоветовал делать гимнастику для укрепления мышц гортани. Именно отсутствие тонуса этих мышц влияет на появление храпа.

По словам врача, решить проблему с храпом можно с помощью увулопалатопластики - операции, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. За счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, резюмировал Борисовский.

Сомнолог Павел Кудинов также напомнил, что страдающие храпом люди рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы.

Врачи
29 февраля 2024, 02:31
Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка
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В группу риска по сахарному диабету включили не только пациентов с ожирением и гипертонией, но и женщин, которые родили крупных детей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог Анастасия Силаева.

«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», - заявила врач.

Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.

Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету , чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.

Дети Болезни Врачи Диабет
29 февраля 2024, 02:15
Деменцию назвали болезнью современных людей
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Ученые из США проанализировали тексты древних греков и римлян, касающихся здоровья человека, и выяснили, что они не страдали от деменции и болезни Альцгеймера так часто, как современные люди. Исследование опубликовали на сайте Sciencealert.

В этом убедились медик Калеб Финч, изучающий механизмы старения в Университете Южной Калифорнии, и историк Стэнли Бурштейна из Калифорнийского государственного университета. Они проанализировали классические труды о медицине, написанные между VIII веком до нашей эры и III веком нашей эры.

Выяснилось, что тяжелая потеря памяти встречалась чрезвычайно редко, хотя древние греки и римляне доживали до глубокой старости. В Древней Греции средний возраст смерти был ближе к 70 годам.

«В настоящее время возраст известен как единственный наибольший фактор риска развития деменции, и сегодня примерно треть всех людей старше 85 лет страдают этим заболеванием. Число диагнозов в возрасте старше 65 лет удваивается каждые пять лет», - сказано в материале.

Исследователи предположили, что широкое распространение деменции является результатом современной жизни, отягощенной «благами» цивилизации. Такими, в частности, как загрязненный промышленными выбросами воздух и неправильное питание.

Ранее ученые из Университета Ратгерса в США связали наличие жировых отложений в области живота со снижением когнитивных функций у мужчин.

США Болезни Ученые История
29 февраля 2024, 01:07
Новосибирские хирурги спасли девушку с тромбами в легких
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В Новосибирске кардиохирурги спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Студентка из Иркутстка вышла замуж и хотела стать матерью, но не могла выносить ребенка. Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. При такой генетической мутации кровяные сгустки накапливаются в просвете легочных артерий, создавая барьер для кровотока.

В Центре Мешалкина кардиохирурги оперировали девушку на протяжении восьми часов. Ей удалили тромбы из легочных артерий. Всю оставшуюся жизнь ей придется принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию.

«НМИЦ имени академика Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии - легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве „золотого стандарта“ помощи больным ХТЛГ», - рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рекомендовал пассажирам самолетов при длительных перелетах разминаться, прогуливаясь по салону каждый час, чтобы предотвратить образование тромбов.

Больницы Врачи Сибирь

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