02 февраля 2024, 18:54

Какие витамины нужны зимой?

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В зимний период организму особенно нужны витамины. Ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Арина Колисниченко, рассказала, какие продукты нужно употреблять в холодное время года, чтобы не испытывать дефицита в полезных микроэлементах и сохранить здоровье.

«Даже если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете сбалансированное питание, организму может не хватать отдельных микроэлементов и биологически активных веществ», - подчеркнула она.

По словам эксперта, человеку необходим витамин А, который содержится в животных продуктах, таких как рыбий жир, печень, творог, сыр, сливочное масло и икра, а также в продуктах растительного происхождения - морковке, тыкве, шпинате, брокколи, зеленом луке, бобовых, персиках и яблоках.

Витамином Е богаты растительные масла, орехи, зеленые листовые овощи, крупы, бобовые и яичный желток, а также молоко.

Витамины группы В важны для метаболизма на клеточном уровне, их можно найти в орехах, чечевице, гречке, кукурузе, свинине и печени.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является важным компонентом диеты и содержится в большом количестве в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, белых сушеных грибах, петрушке, укропе, брюссельской капусте и брокколи.

Витамин D важен для усвоения кальция и фосфора из пищи. Холекальциферол, или витамин D3, образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также поступает с пищей, а эргокальциферол, или витамин D2, находится исключительно в продуктах питания. Источники витамина D - жирные виды рыбы, рыбий жир, некоторые виды водорослей и грибы лисички.

Морепродукты, такие как сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец, креветки, кальмары и мидии, изобилуют омега-3, витаминами А, D, Е, а также йодом, цинком и хромом.

Цитрусовые восполнят запасы аскорбиновой кислоты и витаминов А и Е.

Железо и белок можно получать из говядины, курицы, индейки.

Питательный авокадо - настоящий кладезь витаминов и полезных жиров, содержащий омега-3 и 6, витамины А и В, магний и калий.

Сезонный фрукт хурма содержит антиоксиданты и фенольные соединения, а справиться с вирусами в сезон простуд помогут чеснок и лук - натуральные антибиотики.

Ранее диетолог Гинзбург сообщила, что 15-20 граммов сливочного масла в день снижают риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

Еда Роспотребнадзор
02 февраля 2024, 05:18
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте участвовали 438 человек, 108 из них страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении 17 лет.

Результаты исследования показали, что пациенты, которым диагностировали это заболевание, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты. Речь идет, в частности, о пирогах с мясом, гамбургерах, ветчине и сосисках. При этом в их рационе не хватало овощей и фруктов.

Ученые также фиксировали, сколько участники употребляли алкоголя. Выяснилось, что в группе людей без когнитивных нарушений чаще пили вино.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила россиян, что одними из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов и провоцируют развитие болезней сердца, является курение и употребление вредной жирной еды. Она также рекомендовала скорректировать рацион, отказавшись от употребления полуфабрикатов.

Еда Болезни Австралия Питание Ученые Продукты
02 февраля 2024, 00:18
Ученые выявили противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии пришли к выводу, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликовали в Medical Sciences Forum.

В статье отметили, что клетки грибов изучили с помощью анионообменной хроматографии, которую часто используют, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов.

После анализа ученые пришли к выводу, что в грибах есть специфические клеточные фракции, которые способны снижать жизнеспособность раковых клеток. А при определенных условиях их антиопухолевую активность можно увеличить.

Врач-диетолог Татьяна Дик ранее напомнила, что с помощью специй можно укрепить иммунитет и предотвратить развитие рака.

Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано.

Исследования Еда Ученые Рак
01 февраля 2024, 21:36
Ученые признали «уколы стройности» лекарством против болезни Альцгеймера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новые «уколы стройности», претендующие на Нобелевскую премию, могут стать эффективным лекарством против болезни Альцгеймера. Исследование ученых опубликовали в издании Nature.

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выявилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса оценили в 1300 долларов. Его уже успели опробовать бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Они доказали, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта. Также он может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее ученые Каролинского института Стокгольма назвали стресс и депрессию причинами, из-за которых может развиться болезнь Альцгеймера.

Исследования Болезни Лекарства Ученые
01 февраля 2024, 11:10
Москва выделила гранты на внедрение новых методов лечения онкопациентов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Три стационара в Москве получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, грант получит Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы. С 2018 года в нем функционирует отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», - уточнил Собянин.

По его словам, благодаря грантам число трансплантаций костного мозга в центре выросло в три раза за шесть лет.

Кроме того, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого передадут средства для работы двух онкологических отделений. В них применяют такие инновационные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация.

Также грант получит старейшая онкобольница Москвы - ГКОБ № 1. В ней оперируют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета.

Ранее Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда. Он получит грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Больницы Врачи Сергей Собянин Москва

Новости по теме